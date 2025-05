Bắc Bộ đón mưa dông trở lại, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra thiên tai

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ban ngày có nắng, đêm có mưa vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm 14/5, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trở lại. Đáng lưu ý, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa to, lượng mưa có thể vượt 50mm.

Tại Trung Trung Bộ, trong ngày chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và dông.

Các khu vực còn lại trên cả nước cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu. Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Một số điểm đã ghi nhận lượng mưa lớn như: Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) 68,4mm, Đắk Gằn (Đắk Nông) 67,2mm, Hòa Phú (Đắk Lắk) 62,6mm và Chư Sê (Gia Lai) 60,2mm.

Mưa dông thường đi kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng đô thị. Những ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết xấu còn có thể gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C,có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.