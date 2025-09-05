Bác sĩ khuyến cáo giải pháp ngăn ngừa nguy cơ khối u biến đổi ác tính

(Ngày Nay) - Sáng 3/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật một năm trước và từng phẫu thuật u góc hàm hai bên cách đây 10 năm. Ông V. còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tiền liệt tuyến.

Một năm trở lại đây, khối u vùng góc hàm ngày càng sưng to khiến ông lo lắng và phải nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu - Nam học. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán u tuyến nước bọt tái phát.

Kết quả chụp CT cho thấy ổ dịch áp xe tuyến nước bọt hai bên mang tai, kích thước bên phải 5x3cm, bên trái 3x2cm; khối chắc, di động tốt, mô mềm xung quanh phù nề, có vài hạch phản ứng. May mắn là khối u chưa gây viêm nhiễm hay chèn ép vùng lân cận, cũng không ảnh hưởng đến chức năng vận động của hàm.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối áp xe hai bên góc hàm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u Warthin - một loại u lành tính nhưng có khả năng dễ tái phát. Trong quá trình mổ, ê-kíp phải hết sức thận trọng để tránh tổn thương dây thần kinh số VII (dây thần kinh mặt), nếu không người bệnh có nguy cơ liệt mặt.

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu - Nam học cho biết: U tuyến mang tai (một dạng của u tuyến nước bọt) thường phát triển chậm, không đau và có thể tồn tại nhiều năm. Ngoại tuyến nước bọt mang tai còn có tuyến nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến nước bọt phụ rải rác trong khoang miệng.

Nguyên nhân hình thành u tuyến nước bọt mang tai hiện tại vẫn chưa rõ, song các yếu tố nguy cơ ghi nhận bao gồm thay đổi gen, tiếp xúc với tia xạ, hút thuốc lá. Khối u tuyến nước bọt xuất hiện nhiều năm, phát triển chậm và không đau, đây là triệu chứng phổ biến dạng u tuyến nước bọt mang tai lành tính. Thông thường, khối u này chỉ tăng kích thước nhanh chóng khi bị nhiễm trùng, chảy máu trong khối u hoặc bắt đầu tạo nang. Tình trạng này thường có biểu hiện căng tức vùng mang tai.

U tuyến nước bọt mang tai ác tính có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm: Chèn ép dây thần kinh mặt gây liệt mặt; suy giảm thính lực và nguy cơ mù lòa. Khi khối u di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong.

“Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm. Do vậy, người bệnh cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ ung thư. Người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm - mặt, ngay cả khi không gây đau hay khó chịu. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến đổi ác tính. Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh”, bác sĩ Việt nhấn mạnh.