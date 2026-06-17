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Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) -Chiến dịch 1 tỷ xanh của Tập đoàn Đạt Phương và Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn thiên nhiên.
Dự án Casamia Balanca Hoi An nằm kế ngay khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu.
Dự án Casamia Balanca Hoi An nằm kế ngay khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu.

Khi doanh nghiệp không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là “người đồng hành”

Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương và Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời công bố Chiến dịch “1 Tỷ Xanh”.

Chương trình hợp tác nhằm cụ thể hóa định hướng “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn” giai đoạn 2026–2030, đồng thời góp phần xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động như phục hồi hệ sinh thái, làm giàu rừng bằng cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tập đoàn Đạt Phương cam kết hỗ trợ nguồn lực trị giá 1 tỷ đồng để triển khai trồng cây, phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển.

Chiến dịch 1 tỷ xanh được thiết kế theo hướng đảm bảo hiệu quả sinh thái thực chất: lựa chọn đúng loài cây bản địa, đúng khu vực trồng và theo dõi khả năng sinh trưởng để góp phần phục hồi hệ sinh thái một cách bền vững.

Mục tiêu chiến dịch 1 tỷ xanh hướng tới là góp phần phục hồi hệ sinh thái vùng lõi và vùng đệm Cù Lao Chàm; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; lan toả lối sống xanh và hành động xanh; kết nối doanh nghiệp, tổ chức và người dân cùng tham gia.

Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương ảnh 1

Với thông điệp “Mỗi cây xanh- Một cam kết”, Tập đoàn Đạt Phương sẽ cùng Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm triển khai nhiều hoạt động phục hồi hệ sinh thái rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Cụ thể, giai đoạn 2026 – 2030, mỗi năm Tập đoàn Đạt Phương sẽ cung cấp cho chiến dịch 5000 cây giống (bao gồm cây, vận chuyển, tổ chức trồng và chăm sóc, giám sát), tổng cộng sẽ có khoảng 25 ngàn cây xanh được bổ sung cho hệ sinh thái Cù Lao Chàm và vùng đệm.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục môi trường theo chủ đề nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên. Các hoạt động giới thiệu, trưng bày, giáo dục môi trường, các hoạt động cộng đồng như đạp xe vì môi trường, tổ chức lễ hội với các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa và các sáng kiến duy trì cân bằng sinh thái…

Đặc biệt, Tập đoàn Đạt Phương sẽ phối hợp cùng các đối tác triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy lối sống xanh và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hợp tác cùng Green SM với mã ưu đãi “1 tỷ xanh” dành cho người dân sử dụng phương tiện di chuyển thuần điện không phát thải của hãng trên các hành trình kết nối Đà Nẵng tới trung tâm phố cổ Hội An, rừng dừa Cẩm Thanh và dự án Casamia Balanca Hoi An...

Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương ảnh 2

1 tỷ xanh – bài toán phát triển bền vững của Đạt Phương

Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, được UNESCO công nhận từ năm 2009, là không gian hội tụ các giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, văn hóa và cộng đồng. Tuy nhiên, trước áp lực từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và phát triển du lịch, công tác bảo tồn đang đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn từ khu vực tư nhân.

Tập đoàn Đạt Phương là chủ đầu tư dự án Casamia Balanca Hoi An. Nằm kế ngay khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu được UNESCO công nhận là Khu dữ trữ sinh quyển thế giới từ năm 2009, Casamia Balanca thừa hưởng giá trị mà khu dự trữ sinh quyển mang lại, với diện tích thiên nhiên nguyên sơ rộng lớn, thoáng mát quanh năm.

Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương ảnh 3

Dự án Casamia Balanca Hoi An nhìn từ trên cao.
Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương ảnh 4

Với triết lý phát triển triết lý gắn với yếu tố bền vững và trách nhiệm môi trường, hợp tác công tư với Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đem đến cho Tập đoàn Đạt Phương những lợi ích lâu dài trong vai trò không phải chỉ là nhà đầu tư, mà còn là “người đồng hành cùng thiên nhiên”. Hợp tác này cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong việc huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn thiên nhiên.

“Chương trình hợp tác là hướng tiếp cận phù hợp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, góp phần gìn giữ những giá trị đặc sắc của Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An cho các thế hệ tương lai. Sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ góp phần bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Điều này mang thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa nhận thức và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên”, ông Nguyễn Hùng Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An cho biết.

Đồng quan điểm này, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, chia sẻ: “Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc. Bên cạnh các chính sách vĩ mô, sự chủ động tham gia của khu vực tư nhân là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Thông qua chiến dịch “1 tỷ xanh”, chúng tôi mong muốn cùng đối tác và cộng đồng địa phương tạo nên những hành động thiết thực hôm nay để gìn giữ những giá trị tự nhiên quý giá cho thế hệ mai sau”.

Bài toán 1 tỷ xanh của Đạt Phương ảnh 5

Casamia Balanca Hoi An với thiết kế xanh thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Đạt Phương được biết tới là doanh nghiệp đã có nhiều năm đầu tư và phát triển tại khu vực miền Trung với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư năng lượng, tiên phong kiến tạo các sản phẩm bất động sản hòa hợp với thiên nhiên.

Các dự án của Đạt Phương như cầu Cửa Đại, tuyến đường ven biển 129 và các dự án đô thị, du lịch ghi dấu ấn bởi chất lượng toàn diện về công trình và dịch vụ, mang lại sự hài lòng và giá trị đích thực cho cư dân, nhà đầu tư, cộng đồng, môi trường, xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Hà An
Tập đoàn Đạt Phương Casamia Balanca Hoi An Rừng dừa Bảy Mẫu Unesco Hội An

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