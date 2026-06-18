Báo cáo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu 2026 của Mastercard và CrescentRating cho thấy 80% du khách hiện sử dụng công cụ AI, mở ra giai đoạn phát triển mới của du lịch Hồi giáo

(Ngày Nay) - Công bố phiên bản thứ 11 của Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu 2026 (Global Muslim Travel Index 2026 - GMTI 2026), Mastercard và CrescentRating cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI), độ tin cậy trên nền tảng số, khả năng dịch chuyển trong khu vực và mức độ sẵn sàng của các điểm đến đang góp phần tái định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của du lịch dành cho người Hồi giáo.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 80% du khách hiện nay đang sử dụng các công cụ AI để lên kế hoạch du lịch. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách du khách tìm kiếm thông tin, đánh giá lựa chọn và lên lịch trình. Khi hành vi của du khách thay đổi từ chủ động tìm kiếm sang đưa ra quyết định với sự hỗ trợ của AI, các điểm đến không chỉ cần cung cấp những dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo, mà còn phải bảo đảm các dịch vụ này được hiển thị và dễ dàng tiếp cận trên các nền tảng số.

Dựa trên khung tiêu chí ACES gồm Khả năng tiếp cận (Access), Truyền thông (Communications), Môi trường (Environment) và Dịch vụ (Services), chỉ số GMTI 2026 đánh giá 150 điểm đến, vốn là những địa điểm du lịch đang thu hút hơn 98% lượng du khách Hồi giáo trên toàn cầu. Báo cáo mới nhất cũng chú trọng nhiều hơn vào các yếu tố như khả năng ứng dụng AI, mức độ hiện diện trên nền tảng số, hạ tầng du lịch thông minh, niềm tin của du khách và năng lực thích ứng trước thị trường du lịch toàn cầu ngày càng biến động.

AI và niềm tin số đang định hình lại cách du khách Hồi giáo lên kế hoạch chuyến đi

Việc lên kế hoạch du lịch đang bước sang một giai đoạn mới, khi các công cụ số không còn chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần xây dựng niềm tin và sự an tâm cho du khách. Hiện nay, các nền tảng ứng dụng AI có thể hỗ trợ du khách tìm kiếm nhà hàng Halal và không gian cầu nguyện, so sánh các phương án di chuyển, nhận những gợi ý được cá nhân hóa và tự tin khám phá các điểm đến một cách dễ dàng hơn.

Sự thay đổi này đặc biệt quan trọng đối với du khách Hồi giáo, những người thường phải cân nhắc nhiều nhu cầu liên quan đến tín ngưỡng trước và trong suốt chuyến đi. Theo báo cáo GMTI 2026, những điểm đến chưa số hóa và hệ thống hóa các dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi các nền tảng gợi ý ứng dụng AI, bất kể chất lượng hạ tầng du lịch thực tế có tốt đến đâu.

Trong bối cảnh mới, lợi thế cạnh tranh của các điểm đến không còn chỉ nằm ở khả năng cung cấp dịch vụ, mà còn ở mức độ hiện diện trên các nền tảng số và hệ thống gợi ý ứng dụng AI. Những điểm đến có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy, được cập nhật thường xuyên và dễ dàng tiếp cận trên các nền tảng số sẽ có ưu thế hơn trong việc chuyển đổi nhu cầu du lịch thành những chuyến đi thực tế.

Bà Aisha Islam, Phó Chủ tịch Cấp cao Trung tâm Giải pháp Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard, chia sẻ: “Độ tin cậy trên nền tảng số, trải nghiệm số liền mạch và nhu cầu về sự an tâm, tránh yếu tố rủi ro trong suốt hành trình là những nhân tố thiết yếu tái định hình du lịch Hồi giáo . Khi AI dần trở thành một phần quan trọng trong quá trình lên kế hoạch, thách thức đặt ra cho các điểm đến và doanh nghiệp là phải giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn với những thông tin đáng tin cậy, các giải pháp thanh toán an toàn và những dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo. Đây cũng là cơ hội để Đông Nam Á củng cố vị thế của mình như một trung tâm du lịch có khả năng kết nối thuận tiện, mang tính toàn diện và ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ”.

Biến động toàn cầu thúc đẩy xu hướng du lịch gần và an toàn hơn

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nhu cầu du lịch của du khách Hồi giáo vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, dù có nhiều thay đổi trong hành vi du lịch. Ngày càng nhiều du khách ưu tiên các điểm đến gần, an toàn và ổn định hơn vì biến động giá nhiên liệu, những bất ổn địa chính trị, các gián đoạn trong hoạt động hàng không và những lo ngại về an ninh.

GMTI 2026 cho rằng đây là xu hướng “du lịch nội lục địa” (“home-continent” mobility) khi du khách có xu hướng điều chỉnh lộ trình chứ không hủy bỏ kế hoạch hoàn toàn. Thay vì lựa chọn các chặng di chuyển dài với nhiều điểm trung chuyển phức tạp, ngày càng nhiều du khách ưu tiên các tuyến du lịch trong khu vực nhờ tính ổn định, ít sự cố, và mang lại cảm giác an tâm hơn trong suốt hành trình.

Trong năm 2026, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một trong những tuyến du lịch trọng điểm với du khách Hồi giáo nhờ các lợi thế gần kề các thị trường khách Hồi giáo lớn, mạng lưới kết nối hàng không thuận tiện, hệ sinh thái dịch vụ Halal phát triển và sự đa dạng về trải nghiệm văn hóa trong khu vực.

Xu hướng này thể hiện rõ trong lễ trao giải GMTI Awards năm nay. Theo đó, Mindanao (Philippines) được vinh danh là “Khu vực thân thiện với du khách Hồi giáo triển vọng nhất” (Most Promising Muslim-friendly Region - Non-OIC) trong nhóm các quốc gia ngoài Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (Organisation of Islamic Cooperation - OIC); còn Jawa Barat (thuộc Indonesia) nhận được danh hiệu “Khu vực thân thiện với du khách Hồi giáo triển vọng nhất” trong nhóm các quốc gia thuộc OIC. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến mới nổi trong khu vực, bên cạnh những trung tâm du lịch truyền thống.

Đà tăng trưởng của du lịch nội khối ASEAN cũng đang mở ra cơ hội cho các điểm đến trong khu vực chuyển mình, đón đầu những thị hiếu mới của du khách. Để nắm bắt cơ hội này, các quốc gia cần tập trung nâng cấp hạ tầng số, tối ưu hóa khả năng hiển thị của các dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo trên môi trường số và hoàn thiện trải nghiệm thanh toán liền mạch.

Châu Á và Đông Nam Á tiếp tục là động lực tăng trưởng của du lịch Hồi giáo

Châu Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm của thị trường du lịch Hồi giáo toàn cầu với gần 128 triệu lượt du khách, chiếm tới 20,8% thị phần toàn khu vực.

Đối với du khách Hồi giáo tại châu Á, Đông Nam Á đã trở thành một trong những tuyến du lịch trọng điểm trong năm 2026 nhờ lợi thế gần các thị trường khách Hồi giáo lớn, khả năng kết nối thuận tiện giữa các quốc gia trong khu vực và sự phát triển các hạ tầng, dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Malaysia tiếp tục giữ vị trí “Điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo hàng đầu thế giới” (Top Muslim-friendly Destination of the Year) trong năm thứ 11 liên tiếp với 82 điểm. Thành tích này củng cố vị thế dẫn đầu của Malaysia trong việc phát triển du lịch Halal, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo, cũng như triển khai các hoạt động xúc tiến điểm đến và chiến lược Visit Malaysia 2026.

Indonesia thăng hạng ba bậc với 79 điểm, vươn lên đồng hạng 2 cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia. Kết quả ấn tượng này đạt được nhờ nỗ lực đổi mới chiến lược từ phía Chính phủ, các sự kiện Halal tầm cỡ và làn sóng đầu tư liên tục vào các điểm đến đáp ứng nhu cầu du khách.

Trong nhóm các điểm đến ngoài Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (Organisation of Islamic Cooperation - OIC), Singapore tiếp tục dẫn đầu, đạt 72 điểm, với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chính hệ sinh thái ẩm thực Halal phát triển, tiêu chuẩn an toàn cao, môi trường đa văn hóa cùng hạ tầng du lịch thông minh đã giúp Singapore đạt thành tựu này. Bên cạnh đó, Hồng Kông vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm các điểm đến ngoài OIC, còn Đài Loan và Vương quốc Anh đồng hạng ba.

Những bước tiến tích cực từ Thái Lan, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng cho thấy xu hướng mở rộng đầu tư vào các trải nghiệm du lịch toàn diện hơn trên khắp châu Á.

Báo cáo cũng ghi nhận xu hướng lên ngôi của các điểm đến ứng dụng công nghệ. Những giải pháp như thị thực điện tử (e-visa), hệ thống kiểm soát biên giới sinh trắc học, trợ lý ảo AI (chatbot AI), trợ lý du lịch số, công nghệ dịch thuật theo thời gian thực và các nền tảng quản lý điểm đến thông minh đang góp phần khiến hành trình trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giảm bớt rủi ro, mang lại sự an tâm cho du khách trong suốt chuyến đi.

Quảng bá điểm đến: Từ chuẩn bị sẵn sàng sang chủ động kích cầu

GMTI 2026 cũng giới thiệu Mô hình quảng bá điểm đến (Destination Activation Stack)mới , được xây dựng dựa trên sự tích hợp của ba khung đánh giá gồm ACES, RIDA và TRUST. Trong đó, ACES đánh giá mức độ sẵn sàng của điểm đến trong việc đáp ứng nhu cầu du khách; RIDA tập trung vào các hoạt động du lịch bền vững, giàu trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số và mang lại sự an tâm; còn TRUST đánh giá các yếu tố góp phần chuyển đổi sự quan tâm của du khách thành quyết định đặt dịch vụ.

Ba khung đánh giá này cũng phản ánh sự thay đổi của phân khúc du lịch Hồi giáo. Các điểm đến không chỉ được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp những dịch vụ thiết yếu như thực phẩm Halal hay không gian cầu nguyện, mà còn ở mức độ dễ tiếp cận, đáng tin cậy và hiện diện trên nền tảng số để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đồng thời, những dịch vụ đó cũng cần đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách về sự an toàn, tính bền vững, toàn diện và chất lượng trải nghiệm.

Ông Fazal Bahardeen, CEO của CrescentRating và HalalTrip nhận định: “Những biến động toàn cầu đang định hình lại xu hướng du lịch, với ngày càng nhiều du khách ưu tiên các điểm đến gần, an toàn, và ổn định hơn trong cùng khu vực. Vì vậy, khả năng thích ứng của các điểm đến ngày càng trở nên quan trọng . Du khách ngày nay tìm kiếm sự an tâm trước khi bắt đầu chuyến đi, và có xu hướng ứng dụng các giải pháp số thông minh để hỗ trợ quá trình đánh giá và đưa ra quyết định. Điều này đòi hỏi các điểm đến thay đổi cách tiếp cận một cách hệ thống, không chỉ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách, mà còn cần chủ động hơn trong việc gia tăng sức hút và chuyển đổi nhu cầu du lịch thành những chuyến đi thực tế (active destination activation). Việc tích hợp ba khung đánh giá ACES, RIDA và TRUST trong mô hình Destination Activation Stack mang đến một định hướng linh hoạt và đa chiều, giúp các cơ quan quản lý du lịch tăng cường khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường, củng cố niềm tin của du khách và duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.”

khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường, củng cố niềm tin của du khách và duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.”