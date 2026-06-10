Chuyến du lịch Singapore đa sắc thái của cặp bạn thân Jun Phạm - Duy Khánh

(Ngày Nay) - Chuyến đi Singapore của Jun Phạm vốn dĩ bắt đầu bằng sự thư thái giữa thiên nhiên tại quần thể Mandai bất ngờ đổi “mood” ngay tắp lự khi có thêm người bạn đồng hành bất ngờ mang tên “Út Dâu” Duy Khánh.

Mandai - Một Singapore thật “chill” để tái tạo năng lượng

Trước khi bước vào nửa cuối năm với loạt dự án giải trí “khủng”, Jun Phạm chọn Singapore là nơi để toàn tâm nghỉ ngơi và “lên dây cót” cho bản thân. Hành trình của nam ca sỹ bắt đầu tại Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree, khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa không gian xanh mướt của Mandai - nơi thiên nhiên được gìn giữ nguyên bản bên cạnh nhịp sống hiện đại của Đảo quốc.

Hành trình “chữa lành” của Jun bắt đầu tại Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc quần thể Mandai Thay vì khởi động chuyến đi bằng những điểm check-in “hot hit”, Jun dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng hơn như thức dậy giữa màu xanh của thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của rừng và để tâm trí được “detox” đúng nghĩa. Nam ca sỹ chia sẻ: “Cũng phải hơn hai năm rồi Jun mới có một chuyến du lịch đúng nghĩa như thế này. Quả thật, chỉ khi tiếp xúc gần gũi vơi thiên nhiên thì Jun mới thực sự “bật mood relax” và tận hưởng thời gian cho bản thân một cách trọn vẹn nhất.”

Từ khu nghỉ dưỡng, Jun Phạm lần theo bảng chỉ dẫn và khám phá Mandai Boardwalk, cung đường đi bộ men theo bìa rừng, hướng tầm nhìn ra hồ chứa nước Upper Seletar. Quãng đường đi bộ này rất lí tưởng để nam nghệ sĩ giữ thói quen thể dục ngay trong chuyến du lịch, đồng thời tận hưởng không khí trong lành, chăm chú quan sát một phần bức tranh sinh thái thú vị của quần thể Mandai. Anh chàng chia sẻ thêm “Jun rất bất ngờ khi tìm thấy một Singapore bình yên và chữa lành tới vậy. Trải nghiệm này cho mình cảm giác như được thiên nhiên sạc lạc năng lượng từ đầu tới cuối vậy!”.

Một Singapore lôi cuốn qua trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên hoang dã

Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng tại resort, Jun tiếp tục dạo chơi Rainforest Wild Adventure West (từng được biết với cái tên Rainforest Wild Asia) - công viên động vật hoang dã tại Singaporem mang đến cho du khách những trải nghiệm mang tính phiêu lưu. Tại đây, nam nghệ sĩ được chủ động bước vào thế giới tự nhiên nguyên bản và chứng kiến đời sống của động vật hoang dã ở khoảng cách rất gần.

Sau khi mặt trời lặn, khu vực vườn thú đêm Night Safari lại cho Jun bắt đầu một hành trình tham quan thế giới động vật với trải nghiệm hoàn toàn khác. Thay vì chỉ tham quan bằng xe điện, anh chọn đi bộ để tự do ngắm nhìn cách thiên nhiên và muông thú vận động trong màn đêm cùng không gian tĩnh mịch.

Sentosa – Nét sôi động và đầy năng lượng của Đảo quốc

Kết thúc khoảng lặng “tĩnh dưỡng” yên bình của Jun tại quần thể Mandai, sự có mặt của “Út Dâu” Duy Khánh cùng lịch trình “khuấy động” đảo Sentosa đã thêm một màu năng lượng khác cho chuyến du lịch Singapore.

Bắt đầu ở công viên giải trí Mega Adventure Park, Duy Khánh rủ Jun Phạm chinh phục dây cáp đu ngang biển Mega Zipline, một trong những trải nghiệm cảm giác mạnh không thể bỏ qua ở Sentosa. Từ độ cao của đỉnh Imbiah, đôi bạn thân đã thoả sức tận hưởng khoảnh khắc bay trong gió biển, nhìn toàn cảnh hòn đảo từ trên cao với cảm giác phấn khích rõ rệt.

Sau Mega Zipline, Jun Phạm và Duy Khánh ghé Harry Potter - Visions of Magic, không gian nghệ thuật tương tác lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy trong bộ truyện và loạt phim ăn khách toàn cầu. Jun tâm sự: “Jun là một fan cứng từ phim cho tới sách của Harry Potter, vì thế Jun đã rất nôn nao muốn trải nghiệm Harry Potter - Visions of Magic khi tới Sentosa. Jun và Khánh đã có một hành trình khám phá các góc bí ẩn của thế giới phù thủy, nhờ sự kết hợp của ánh sáng, video tương tác, âm thanh sống động, và cả chiếc đũa phép cảm ứng nữa. Các Potterhead khi đến Singapore nhất định không được bỏ lỡ nhé!”

Bữa tối của hai nam nghệ sĩ trên đảo Sentosa để khép lại một ngày chơi “mệt nghỉ” cũng rất đặc biệt. Hai nam nghệ sĩ lựa chọn bữa tối trên du thuyền Royal Albatross -con tàu dài 47 m với bốn cột buồm lớn, vừa ngắm khung cảnh ven biển, vừa thưởng thức thực đơn tối được phục vụ ại bàn.

Qua hành trình của Jun Phạm và Duy Khánh, Singapore hiện lên với nhiều sắc thái đối lập nhưng được dung hòa rất nhịp nhàng. Quần thể Mandai hé lộ một Singapore “chill”, phù hợp để nghỉ ngơi và kết nối với thiên nhiên, công viên rừng mưa Rainforest Wild Adventure WestRainforest Wild Asia và sở thú đêm Night Safari lại ẩn chứa nhiều phát hiện lôi cuốn về thế giới tự nhiên, trong khi đó, Sentosa mang đến nguồn năng lượng rất sôi động và đầy ắp bất ngờ thú vị. Dõi theo những hình ảnh đầy tận hưởng của đôi bạn nghệ sĩ xuyên suốt hành trình, khán giả có thể nhận ra sức hút của Đảo quốc không chỉ nằm ở các biểu tượng quen thuộc, mà còn ở khả năng liên tục làm mới mình để phù hợp với nhiều phong cách du lịch khác nhau.