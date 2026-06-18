Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italy đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU

Đây là một trong 47 dự án can thiệp chiến lược được Ủy ban châu Âu (EC) lựa chọn nhằm hiện thực hóa Đạo luật Nguyên liệu thô trọng yếu. Mục tiêu của nhà máy là nâng cao năng lực tự chủ của EU, giảm sự phụ thuộc nặng nề của khối 27 quốc gia thành viên này với các nguồn cung ứng đất hiếm bên ngoài, từ đó đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu bền vững cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, như sản xuất ô tô, kỹ thuật số và năng lượng xanh.

Nhà máy mới sẽ được triển khai ngay tại cơ sở của tập đoàn Itelyum Regeneration. Đây là bước nâng cấp quy mô từ công nghệ thí điểm thành công trước đó. Giai đoạn ban đầu của dự án chỉ xử lý khoảng 20 tấn nam châm vĩnh cửu/năm. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành công nghiệp toàn diện, nhà máy sẽ đạt công suất xử lý lên tới 2.000 tấn nam châm/năm, dự kiến cho ra sản lượng từ 500 đến 700 tấn hợp chất đất hiếm có độ tinh khiết cao.

Cơ sở Ceccano cũng là một trong những trung tâm đầu tiên tại châu Âu áp dụng quy trình thủy luyện tiên tiến để bóc tách thành công các nguyên tố quý hiếm như neodymium (Nd), praseodymium (Pr) và dysprosium (Dy) từ ổ cứng máy tính, động cơ điện và thiết bị điện tử cũ. Công nghệ này được Đại học L'Aquila phát triển, giúp thu hồi đất hiếm bằng các phản ứng hóa học khép kín, có tác động phát thải carbon thấp và thân thiện với môi trường hơn nhiều so với khai thác mỏ truyền thống.

Dự án có tổng thời gian triển khai 42 tháng với ngân sách đồng tài trợ từ Chương trình LIFE của EU trị giá 3,2 triệu euro. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy không chỉ giải quyết bài toán rác thải công nghệ mà còn biến Ceccano trở thành trung tâm tái chế vật liệu chiến lược, thúc đẩy an ninh công nghiệp toàn diện cho toàn châu Âu.

PV
đất hiếm tái chế rác thải điện tử

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
(Ngày Nay) - Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ (MoU) đã ký giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
(Ngày Nay) - Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italy đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).
Hội đồng ban giám khảo quốc tế tại DANAFF Talents 2026. Ảnh: VFDA
Lộ diện hội đồng giám khảo quốc tế "cầm cân nảy mực" tại DANAFF Talents 2026
(Ngày Nay) - Sau khi công bố 18 dự án xuất sắc góp mặt tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tiếp tục hé lộ những gương mặt sẽ đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” của chương trình. Họ đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà sáng lập liên hoan phim, giám đốc nghệ thuật giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh khu vực và thế giới.
Định danh điện tử đã thay đổi cuộc sống của người dân ra sao?
Định danh điện tử đã thay đổi cuộc sống của người dân ra sao?
(Ngày Nay) - Gần bốn năm kể từ khi ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức được đưa vào vận hành, hình ảnh người dân mang theo xấp giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính đang dần trở thành câu chuyện của quá khứ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều thủ tục từ đăng ký cư trú, khám chữa bệnh đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
(Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.