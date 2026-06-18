Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU

(Ngày Nay) - Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italy đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).

Đây là một trong 47 dự án can thiệp chiến lược được Ủy ban châu Âu (EC) lựa chọn nhằm hiện thực hóa Đạo luật Nguyên liệu thô trọng yếu. Mục tiêu của nhà máy là nâng cao năng lực tự chủ của EU, giảm sự phụ thuộc nặng nề của khối 27 quốc gia thành viên này với các nguồn cung ứng đất hiếm bên ngoài, từ đó đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu bền vững cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, như sản xuất ô tô, kỹ thuật số và năng lượng xanh.

Nhà máy mới sẽ được triển khai ngay tại cơ sở của tập đoàn Itelyum Regeneration. Đây là bước nâng cấp quy mô từ công nghệ thí điểm thành công trước đó. Giai đoạn ban đầu của dự án chỉ xử lý khoảng 20 tấn nam châm vĩnh cửu/năm. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành công nghiệp toàn diện, nhà máy sẽ đạt công suất xử lý lên tới 2.000 tấn nam châm/năm, dự kiến cho ra sản lượng từ 500 đến 700 tấn hợp chất đất hiếm có độ tinh khiết cao.

Cơ sở Ceccano cũng là một trong những trung tâm đầu tiên tại châu Âu áp dụng quy trình thủy luyện tiên tiến để bóc tách thành công các nguyên tố quý hiếm như neodymium (Nd), praseodymium (Pr) và dysprosium (Dy) từ ổ cứng máy tính, động cơ điện và thiết bị điện tử cũ. Công nghệ này được Đại học L'Aquila phát triển, giúp thu hồi đất hiếm bằng các phản ứng hóa học khép kín, có tác động phát thải carbon thấp và thân thiện với môi trường hơn nhiều so với khai thác mỏ truyền thống.

Dự án có tổng thời gian triển khai 42 tháng với ngân sách đồng tài trợ từ Chương trình LIFE của EU trị giá 3,2 triệu euro. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy không chỉ giải quyết bài toán rác thải công nghệ mà còn biến Ceccano trở thành trung tâm tái chế vật liệu chiến lược, thúc đẩy an ninh công nghiệp toàn diện cho toàn châu Âu.