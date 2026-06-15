Người dân quảng bá hiệu quả cho du lịch địa phương

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(Ngày Nay) - Từ tháng 6 đến hết năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội tỉnh “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương” nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo nguồn khách ổn định và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch hai con số.
Người dân quảng bá hiệu quả cho du lịch địa phương

Chương trình được triển khai gắn với các dịp lễ, tết, kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hướng đến hình thành thói quen trải nghiệm, khám phá những vùng du lịch nội tỉnh của người dân Lâm Đồng, kết nối giữa 3 khu vực của tỉnh, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Linh Vũ cho biết: Việc khuyến khích người dân khám phá, trải nghiệm điểm đến trong tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo nguồn khách tại chỗ ổn định cho doanh nghiệp du lịch, từng bước hình thành thị trường khách nội tỉnh bền vững. Đây cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, tăng sức cạnh tranh của điểm đến, hướng tới mục tiêu đón và phục vụ trên 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Đơn vị mong muốn mỗi người dân Lâm Đồng sẽ trở thành một du khách của chính quê hương mình, trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và lan tỏa những giá trị đặc sắc của địa phương. Khi người dân hiểu hơn về quê hương, họ sẽ trở thành những đại sứ quảng bá hiệu quả nhất cho du lịch Lâm Đồng.

Người dân quảng bá hiệu quả cho du lịch địa phương ảnh 1

Du khách trải nghiệm cảnh quan và hệ sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành

Để chương trình phát huy hiệu quả, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia bằng việc xây dựng nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho người dân địa phương. Các mô hình như: “Tháng vàng du lịch nội tỉnh”, “Mỗi gia đình một chuyến du lịch quê hương” cùng nhiều chương trình khuyến mại sẽ được triển khai nhằm khuyến khích người dân tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dịch vụ du lịch nội tỉnh.

Các doanh nghiệp được khuyến khích liên kết xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối giữa những vùng du lịch trọng điểm, phát huy thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, văn hóa, thể thao mạo hiểm và các giá trị văn hóa đặc sắc của Lâm Đồng. Các sản phẩm du lịch ngắn ngày, cuối tuần, du lịch tự lái và chương trình trải nghiệm theo chủ đề sẽ được chú trọng phát triển phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương.

Trung tâm cũng triển khai Kế hoạch quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của Lâm Đồng. Kế hoạch này tập trung trong 6 tháng cuối năm 2026 với 4 nội dung chính là thông tin tuyên truyền gắn với chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; liên kết với các địa phương trong nước hợp tác phát triển du lịch; xây dựng Đề án phát triển du lịch.

Nhiều sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, video quảng bá, ấn phẩm du lịch điện tử, hệ thống tra cứu thông tin du lịch thông minh và nền tảng trợ lý ảo du lịch đa ngôn ngữ sẽ được triển khai nhằm nâng cao khả năng tiếp cận du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh sẽ tham gia nhiều hội chợ, sự kiện xúc tiến du lịch lớn trong nước; tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối tour tuyến, hội nghị xúc tiến du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác với các thị trường quốc tế trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nga…

Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu đồng bộ, Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, khác biệt với thương hiệu “Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa, đại ngàn”, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV
Lâm Đồng kích cầu du lịch du lịch nội địa quảng bá xúc tiến du lịch

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