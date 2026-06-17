Việt Nam-Đức đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp trong hoạt động nghị viện

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng trên nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam-Đức hội tụ đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Ngày 16/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực cho quan hệ Việt Nam-Đức phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp cũng như những đóng góp tích cực của ông Bodo Ramelow đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị thế của Đức trong Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế, cũng như sự ủng hộ của Đức đối với chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chia sẻ về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Việt Nam đang quyết tâm và nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02% và đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát; đồng thời đẩy mạnh đối ngoại nghị viện, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Đức thời gian qua, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục-đào tạo, lao động ngày càng đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trên nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, hai nước hội tụ đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương; đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế-xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Julia Klöckner sớm thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cho biết cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow khẳng định Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động; cho rằng việc tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và mở rộng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở kết hợp thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng của Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nghị sỹ hai nước; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Hai bên tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và nỗ lực chung của lãnh đạo hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức cũng như hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, sâu rộng và thực chất hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.