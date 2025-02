Báo động ung thư vú gia tăng trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong cao ở nước nghèo

Theo một nghiên cứu mới được công bố, ung thư vú đang trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới, nhưng cơ hội sống sót lại khác biệt đáng kể tùy thuộc vào nơi người phụ nữ sinh sống.

Sử dụng dữ liệu toàn cầu, nghiên cứu đã vẽ nên bức tranh chi tiết về xu hướng ung thư vú và sự chênh lệch giữa các quốc gia. Mặc dù các nước giàu có ghi nhận nhiều ca chẩn đoán hơn, nhưng các quốc gia thu nhập thấp và trung bình lại phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao hơn do hạn chế trong tiếp cận phát hiện sớm và điều trị.

"Đây là bản tổng quan toàn diện nhất về ung thư vú trên toàn cầu," tiến sĩ Rudolf Kaaks, chuyên gia dịch tễ học ung thư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức ở Heidelberg nhận xét.

Những phát hiện được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào ngày 24/2 có thể hỗ trợ các chính sách y tế trên toàn thế giới nhằm cải thiện chẩn đoán và điều trị ung thư vú, theo trưởng nhóm nghiên cứu Miranda Fidler-Benaoudia, chuyên gia dịch tễ học ung thư tại Dịch vụ Y tế Alberta ở Calgary, Canada.

Khoảng cách đáng báo động

Fidler-Benaoudia và các đồng nghiệp đã nghiên cứu tác động toàn cầu của ung thư vú trong năm 2022 - năm gần đây nhất có ước tính về số ca mắc và tử vong - đồng thời dự báo tác động đến năm 2050 trên 185 quốc gia. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích xu hướng ca mắc và tử vong do ung thư vú trong 10 năm qua tại hàng chục quốc gia.

Năm 2022, toàn cầu ghi nhận 2,3 triệu ca mắc mới và 670.000 ca tử vong do ung thư vú. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong lại cao hơn ở các khu vực nghèo hơn so với các quốc gia giàu có. Ví dụ, những phụ nữ dưới 50 tuổi ở các nước thu nhập thấp có nguy cơ tử vong do ung thư vú cao gấp bốn lần so với phụ nữ ở các nước thu nhập cao.

Bất bình đẳng về kinh tế và chăm sóc sức khỏe đóng vai trò then chốt trong những kết quả này, Fidler-Benaoudia cho biết. Ở các khu vực giàu có, chương trình tầm soát rộng rãi và phương pháp điều trị tiên tiến giúp giảm tỷ lệ tử vong. Ở các nước có thu nhập thấp hơn, số ca được chẩn đoán thấp hơn, nhưng việc tầm soát hạn chế, chẩn đoán trễ và thiếu tiếp cận điều trị góp phần vào tỷ lệ tử vong cao hơn.

Dự báo đáng lo ngại

Theo ước tính của phân tích, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, đến năm 2050 sẽ có 3,2 triệu ca ung thư vú mới và 1,1 triệu ca tử vong liên quan đến ung thư vú, với các nước thu nhập thấp đối mặt với mức tăng 145% ở cả hai chỉ số. Fidler-Benaoudia lưu ý rằng những con số này có thể không chính xác đối với các khu vực nghèo hơn, vì các khu vực này thường không có hệ thống đăng ký ung thư chi tiết - cơ sở dữ liệu trung tâm thu thập thông tin về người được chẩn đoán ung thư. Bà nói: "Chúng ta cần dữ liệu thực để có thể đưa ra các sáng kiến kiểm soát ung thư phù hợp".

Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị ung thư vú, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, theo nhận định của tiến sĩ Kaaks.

Việc chụp quang tuyến vú có thể giúp phát hiện sớm ung thư vú, tăng cơ hội điều trị thành công, nhưng tiếp cận với công nghệ này vẫn còn hạn chế ở nhiều quốc gia đang phát triển.