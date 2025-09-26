Bảo hiểm Xã hội thông tin về việc bảo hiểm y tế ngừng chi trả ca bệnh nặng

(Ngày Nay) - Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm; trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao.

Ngày 26/9, Bảo hiểm Xã hội cho biết thông tin từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật là sai sự thật.

Theo Luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả.

Để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất.

Về thực tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội cho biết người tham gia được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số...) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia bảo hiểm y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm; trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã có 41.188 bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng.

Có trường hợp điển hình một bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí khám chữa bệnh lên đến gần 28 tỷ đồng.

Bảo hiểm Xã hội nhấn mạnh người dân hãy yên tâm tham gia, duy trì thẻ bảo hiểm y tế để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và không ảnh hưởng tới các quyền lợi chính đáng của bản thân.