Bão số 1 giảm cấp, giật cấp 11 hướng về khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Chiều 14/6, thông tin về diễn biến bão số 1, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão đã giảm cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Đông Bắc.

Bão giật cấp 11 và di chuyển với tốc độ 15-20 km/h

Hồi 16 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến, ông Hoàng Phúc Lâm cho hay, đến 16 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Khu vực nguy hiểm là vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý, do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở trên khu vực tỉnh Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 14/6, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 14/6, trên khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như Châu Kim 1 là 58,4mm, Nậm Giải 47,4mm, Mường Nọc 44,8mm…

Thời tiết các khu vực đêm 14/6, ngày 15/6:

Phía Tây Bắc Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.