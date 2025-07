Bão số 3: Mưa lớn tại Ninh Bình và Thanh Hóa, nhiều tuyến đường ngập sâu

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu cục bộ.