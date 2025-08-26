Bão số 5 gây thương vong và nhiều thiệt hại tại các địa phương

(Ngày Nay) - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do ảnh hưởng bão số 5 đã làm 1 người chết tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4); 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh.

Mưa làm ngập 16.346 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ, 22 cột điện gãy đổ tại Hà Tĩnh

Mưa lũ đã làm sạt lở 3 điểm tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị,...).

Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 18.452 hộ/44.313 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người; Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người; Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người; Huế 158 hộ/452 người).

Hiện bão số 5 đã vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thiện nghiêm túc Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 24/8 trong đó tập trung vào việc hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh, tránh va đập hư hỏng, chìm tại khu neo đậu, kể cả tầu vận tải; không để người dân ở lại trên tàu cá, lồng, bè, chòi canh nuôi thủy sản.

Các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân tại các nhà không an toàn khu vực ven biển, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo hậu cần, lương thực, nước uống, vệ sinh,… cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân quay trở về nhà khi bão chưa tan. Cấm người dân ra đường đến khi không còn gió bão ảnh hưởng.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.