Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc của nền y học cổ truyền Việt Nam

Diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược học cổ truyền. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025, đề ra những giải pháp đột phá để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp đó, Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về phát triển y học cổ truyền và Hội Đông y Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ triển khai bằng Quyết định số 1280/QĐ-TTg, cùng với Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 về việc đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định rằng việc bảo tồn, kế thừa và phát huy nền y học cổ truyền vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh thiêng liêng nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Diễn đàn “Bảo tồn, phát huy Bài thuốc quý - Di sản gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền” góp thêm một tiếng nói nhằm xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam hiện đại, khoa học, ngang tầm khu vực và thế giới. Đồng thời, đây là dịp để các thầy thuốc, lương y tiêu biểu trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; cùng nhau đề xuất những giải pháp, kiến nghị thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các bài thuốc gia truyền, cũng như các phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền – nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Diễn đàn vinh dự có sự góp mặt của ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ông Lê Duy Tường _ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn Phòng Chủ tịch Nước; Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Phương Trình, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long; TSDD. Lương y. Nguyễn Phú Lâm, HĐY tỉnh Vĩnh Long; Lương y Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Dược Vi Diệu Nam.

Về phía Ban Tổ chức có: Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn; Nhà Báo Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng, Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam; Nhà báo Lại Đức Hồng - Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội Đông y Việt Nam, Quyền Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng; Thạc sĩ Lương y Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng; Cùng hàng trăm thầy thuốc, lương y tiêu biểu trên toàn quốc, thành viên của Viện Viện phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng đến tham dự.

Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam khẳng định: Y học cổ truyền Việt Nam đã hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ những bài thuốc dân gian trải qua thực tiễn lâu đời, ông cha ta đã đúc kết nên kho tàng kiến thức và kinh nghiệm trị bệnh vô cùng phong phú. Nền y lý và y thuật Đông y Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kết hợp tinh hoa y học phương Đông với kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng sự hiểu biết và tận dụng các nguồn dược liệu, thảo dược phong phú của một đất nước nhiệt đới. Tất cả những yếu tố đó đã hun đúc nên một nền Y học cổ truyền Việt Nam độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Kho tàng y học cổ truyền Việt Nam vô cùng phong phú với hàng trăm nghìn bài thuốc Đông y gia truyền cùng nhiều phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc độc đáo, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát triển y học cổ truyền, cũng như việc kết hợp Đông – Tây y trong chăm sóc sức khỏe hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm chữa bệnh quý báu của các bậc danh y, lương y nổi tiếng đang dần bị mai một; một số dược liệu quý cũng ngày càng khan hiếm, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta: làm thế nào để những “di sản” vô giá ấy không bị thất truyền? Làm sao để các bài thuốc quý của cha ông tiếp tục được kế thừa và phát triển trong cuộc sống hiện đại? Đó là trăn trở và cũng là mục tiêu mà Diễn đàn hướng tới” - PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết.

Tại Diễn đàn “Bảo tồn, phát huy Bài thuốc Quý – Di sản gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền”, rất nhiều tham luận chuyên môn của các thầy thuốc giỏi, lương y giàu đức – tâm - tài đã được chia sẻ cởi mở. Các tham luận tập trung vào những nhóm vấn đề chính: từ bệnh lý cơ xương khớp, tiêu hóa, da liễu, đến phương pháp chữa mất ngủ và thậm chí cả điều trị khối u bằng y học cổ truyền.

Diễn đàn chuyên môn do các vị đại biểu uy tín chủ trì và điều hành, đó là: Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh; ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng ban thường trực Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ông Lại Đức Hồng – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Một số tham luận nhận được sự quan tâm đặc biệt như tham luận của: ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam; lương y Đào Quang Lam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Chi hội phó Chi hội Đông y Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Lương y Phan Nhật Anh – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Gia truyền, Bác sĩ Hoàng Thị Ánh…

Cuối chương trình là Lễ trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã lập nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y Việt Nam trong năm 2025, đồng thời có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Cũng tại Diễn đàn, Hội Đông y trao Chứng nhận cho các Thầy thuốc, Lương y tiêu biểu trên toàn quốc. Các Chứng nhận bao gồm: “Đăng ký bảo tồn các bài thuốc dân tộc Việt Nam”, “Bảo tồn Bài thuốc Quý – Di sản Gia truyền”, và “Bảo tồn phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền”.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm ghi nhận và tôn vinh những thầy thuốc, lương y đã có nhiều đóng góp trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát huy các bài thuốc quý gia truyền cùng những phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền. Qua đó, các thế hệ thầy thuốc góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.