Bảo vệ bí mật Nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026. Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị. Tham dự có 389 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành và Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, việc đẩy mạnh chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính thông qua việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc và giảm thủ tục giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin giúp tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời cũng đặt ra không ít nguy cơ, thách thức mới trong quá trình quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin bí mật Nhà nước trên môi trường số, làm gia tăng nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh hoạt động gián điệp mạng, tấn công mạng có chủ đích ngày càng tinh vi.

Xuất phát từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố. Hội nghị nhằm bảo đảm việc quán triệt, triển khai, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng, bao quát, toàn diện, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; trong đó tập trung tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao trình độ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam với các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Theo Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, các nội dung tại hội nghị, nhất là những điểm mới trong Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025 quy định về việc xử lý trách nhiệm, vi phạm liên quan đến công tác này và những vấn đề cần chấn chỉnh, chú ý thực hiện trong thời gian tới là những nội dung quan trọng. Các đại biểu tham dự hội nghị cần thẳng thắng trao đổi để báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp, thống nhất thực hiện, làm tiền đề để tham mưu hiệu quả cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố) tạo điều kiện, hướng dẫn đại biểu các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trước đó, Ban Chỉ đạo của thành phố đã tổ chức tập huấn cho 297 đại biểu thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường tại Trường Chính trị thành phố (phường Phú Lợi). Sau hội nghị này, theo kế hoạch, hoạt động tổ chức tập huấn tiếp tục được tổ chức cho các đại biểu. Theo Ban chỉ đạo, chuyển đổi số vừa mở ra cơ hội hiện đại hóa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực bảo mật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tăng cường ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn thông tin và chủ quyền số trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh đó, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.