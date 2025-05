Bất động sản Bình Dương: Hồi phục với loạt dự án căn hộ vừa túi tiền

Từ 2024 đến nay, thị trường bất động sản tại Bình Dương trở nên sôi động với hàng loạt dự án khu chung cư mới được giới thiệu ra thị trường. Các dự án tập trung chủ yếu tại 2 địa phương giáp ranh TP.HCM gồm TP.Thuận An và TP.Dĩ An. Đa số các dự án này đều có giá bán từ hơn 30 triệu đồng/m2 – 40 triệu đồng/m2, chỉ một số dự án có giá từ 40 – 50 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án BenHill có giá bán từ 25 – 31 triệu đồng/m2, dự án The Felix có giá bán từ 31 – 34 triệu đồng/m2, dự án Stown Gateway có giá bán từ 33 – 36 triệu đồng/m2, dự án TT Avio với giá bán 32 triệu đồng/m2, dự án Phú Đông SkyOne giá từ 32 triệu đồng/m2, dự án The Infinity có giá bán từ 35 – 40 triệu đồng/m2, dự án Bcons Solary có giá bán từ 31 triệu đồng/m2,...

Trong khi đó, tại TP.HCM, các chung cư mới trong cùng thời gian có giá bán thấp nhất là 45 triệu đồng/m2, đa số đều có giá bán từ 50 – 100 triệu đồng/m2, nhiều dự án đã vượt mốc 100 triệu đồng/m2, thậm chí 200 - 300 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ cao nhất hiện nay tại TP.HCM thuộc về dự án One Central Saigon với mức giá trên 500 triệu đồng/m2.

So với giá bán căn hộ tăng chóng mặt ở TP.HCM thì mức giá bán của các dự án tại Bình Dương phù hợp hơn với nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thật, đặc biệt là giới trẻ. Với vị trí không quá xa trung tâm TP.HCM và hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, các chung cư khu vực TP.Thuận An và TP.Dĩ An dần trở thành nơi an cư của nhiều khách hàng khi tỷ lệ người dân chuyển vào sinh sống ở mức cao.

Theo Tập đoàn Bcons, một chủ đầu tư tại Bình Dương thì đơn vị lựa chọn chiến lược phát triển dòng dự án căn hộ vừa túi tiền với mức giá bán các dự án phù hợp với đại đa số người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ. Dự án của Tập đoàn này thường có giá bán từ 30 triệu đồng – 35 triệu đồng, trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng – dưới 2 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ. Các dự án đều không quá xa trung tâm TP.HCM, hầu hết đều có các tiện ích như hồ bơi, công viên, siêu thị mini, khu vui chơi trẻ em,.... Với mức giá bán hợp lý, đến nay với hơn 8.000 căn hộ mà tập đoàn đã bán giao có tỷ lệ cư dân vào ở đạt trên 95%.

Theo báo cáo của DKRA Vietnam, trong Quý I/2025, thị trường bất động sản tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận sự cải thiện đáng kể về sức cầu ở một số phân khúc. Cụ thể, phân khúc đất nền trong Quý 1/2025, nguồn cung sơ cấp ghi nhận mức giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng lớn sản phẩm phân bố ở các nhóm dự án đã mở bán trước đó và tập trung tại ba thị trường chủ lực, bao gồm: Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Nguồn cung mới vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 16% trên tỷ trọng nguồn cung sơ cấp, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Sức cầu chung của thị trường ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, lượng tiêu thụ tăng gấp 6.1 lần so với Quý 1/2024. Phần lớn giao dịch phân bổ ở thị trường Bình Dương. Mặt bằng giá sơ cấp đạt mức tăng 2% - 6% tại một số khu vực, trong khi thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến từ 12% - 16%. Bên cạnh đó, tại các tỉnh thành có thông tin “sáp nhập vào TP.HCM, mở rộng đô thị”, đạt mức tăng lên đến 20% - 30%.

Phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp rơi vào khoảng 12.892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ, trong đó Bình Dương dẫn đầu, chiếm đến 49% lượng căn hộ mở bán mới ra thị trường trong quý I. Phân khúc căn hộ cao cấp, hạng A chiếm 72.1% nguồn cung sơ cấp tại TP.HCM, trong khi phân khúc hạng B, hạng C tiếp tục vị trí chủ đạo nguồn cung tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2% - 5%. Thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện và thuận tiện kết nối về trung tâm.