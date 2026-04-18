Bất ngờ tế bào miễn dịch giúp tăng cường sức bền thể lực

(Ngày Nay) - Các tế bào miễn dịch vốn có nhiệm vụ chống lại mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể hóa ra lại đóng một vai trò hỗ trợ vô cùng quan trọng đối với cơ bắp trong quá trình tập thể dục. Đây là kết luận từ một nghiên cứu mới trên chuột vừa được công bố trên tạp chí Cell.

Tế bào B từ lâu được xem là những "vệ sĩ" của hệ miễn dịch, chuyên nhận diện các mầm bệnh gây hại và tích cực sản xuất kháng thể để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, vai trò của những tế bào này trong quá trình trao đổi chất của cơ thể chưa từng được quan sát thấy trước đây. Nhà miễn dịch học Peng Jiang từ Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc), tác giả của nghiên cứu, cho biết đây là lần đầu tiên một chức năng không liên quan đến hệ miễn dịch của các tế bào này được mô tả. Ông gọi đây là "một phát hiện hoàn toàn vượt ra ngoài những kỳ vọng ban đầu của chúng tôi".

Tiến sĩ Carolin Daniel, Giám đốc Viện Chuyển hóa và Miễn dịch học Helmholtz Munich (Đức), chia sẻ rằng sự quan tâm đến các chức năng ngoài hệ miễn dịch của tế bào B và tế bào T đang ngày càng gia tăng. Bà nhận định việc phát hiện ra tế bào B có thể là yếu tố trung gian quan trọng giữa hệ miễn dịch và các cơ quan tham gia vào quá trình vận động là một bước tiến lớn về mặt khái niệm.

Để làm rõ mối liên hệ này, nhóm của ông Jiang đã tiến hành thử nghiệm sức bền trên máy chạy bộ với hai nhóm chuột đặc biệt: một nhóm được biến đổi gen để có số lượng tế bào B thấp, và một nhóm khác được điều trị bằng liệu pháp kháng thể (phương pháp thường dùng ở người để tiêu diệt các tế bào B gây ung thư). Các nhà nghiên cứu liên tục tăng tốc độ máy chạy theo những khoảng thời gian định trước trong khoảng 15 phút, và chỉ dừng lại khi những con chuột kiệt sức.

Kết quả cho thấy, những con chuột có ít tế bào B ở cả hai nhóm thử nghiệm đều có thành tích kém hơn hẳn trong các bài kiểm tra về sức bền và sức mạnh so với nhóm chuột đối chứng có lượng tế bào B bình thường.

Đi sâu vào cơ chế sinh học, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con chuột thiếu hụt tế bào B có nồng độ axit amin glutamate trong cơ bắp sau khi tập thể dục thấp hơn. Hàm lượng glutamate cao vốn có tác dụng giúp ty thể hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện chức năng cơ xương. Mấu chốt nằm ở chỗ tế bào B có khả năng sản xuất một loại protein mang tên TGF-β1, giúp thúc đẩy gan sản xuất nhiều glutamate hơn. Khi vắng bóng quá trình này, lượng glutamate có sẵn trong mô cơ và máu sẽ sụt giảm, dẫn đến sự sa sút về hiệu suất vận động như các tác giả đã quan sát thấy.

Mặc dù vậy, chuyên gia Carolin Daniel cũng lưu ý rằng các kết luận của nghiên cứu có thể đang đơn giản hóa quá mức vai trò của tế bào B trong các quá trình đa diện quyết định hiệu suất thể chất. Bà cho rằng việc quy kết sự suy giảm khả năng vận động cho một con đường hẹp như vậy là rất thú vị, nhưng cũng có thể vô tình bỏ qua vai trò của mạng lưới nội tiết rộng lớn hơn trong cơ thể. Bà kỳ vọng sẽ sớm có những nghiên cứu tương tự được tiến hành trên cơ thể người để có bức tranh toàn cảnh và chính xác hơn.