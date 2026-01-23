Làm thế nào để giúp trẻ sinh mổ có miễn dịch khỏe mạnh?

(Ngày Nay) - Chào đời bằng phương pháp sinh mổ là một phương thức sinh an toàn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, sinh mổ có thể khiến trẻ gặp một số bất lợi về sức khoẻ trong giai đoạn đầu đời do thiếu hụt miễn dịch. Tuy vậy, những bất lợi này hoàn toàn có thể được can thiệp và bù đắp nếu cha mẹ hiểu đúng, chăm sóc, hỗ trợ miễn dịch cho trẻ ngay từ sớm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp giúp con xây dựng nền tảng miễn dịch khỏe mạnh một cách khoa học và bền vững.

1. Vì sao trẻ sinh mổ có miễn dịch yếu?

Các bậc cha mẹ thường lo lắng tại sao trẻ sinh mổ thường dễ ốm vặt, gặp các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa hơn trẻ sinh thường? Trên thực tế, trẻ sinh mổ có nguy cơ mắc bệnh rối loạn miễn dịch, dị ứng, chuyển hoá cũng như nhiễm trùng do virus, đặc biệt là nhiễm trùng tiêu hóa và hô hấp cao hơn so với trẻ sinh thường. Những triệu chứng này có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”, thậm chí giai đoạn này có xu hướng bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn ở trẻ sinh mổ.

- Khoa học đã chỉ ra có những nguyên nhân chính khiến trẻ sinh mổ “thiệt thòi miễn dịch” hơn các bạn sinh thường:

- Thiếu hụt kháng thể nền tảng: Quá trình chuyển dạ tự nhiên giúp tối ưu hóa việc truyền kháng thể sang con. Tuy vậy, trẻ sinh mổ bỏ lỡ giai đoạn này, khiến nồng độ kháng thể mà trẻ sinh mổ nhận được thấp hơn tới 45% so với trẻ sinh thường.

- Bú mẹ muộn: Trẻ sinh mổ thường bú mẹ muộn, khiến việc bổ sung IgA bị gián đoạn, làm niêm mạc ruột dễ bị tổn thương trước sự tấn công của vi khuẩn và virus.

- Hàng rào bảo vệ đường ruột yếu: Do không đi qua ống sinh, trẻ sinh mổ hoàn toàn không thể kế thừa hệ lợi khuẩn của mẹ. Thay vào đó, hệ tiêu hoá của trẻ dễ bị "chiếm đóng" bởi hại khuẩn từ môi trường, làm suy yếu hàng rào niêm mạc ruột.

- Dự trữ Sắt thấp: Trẻ sinh mổ có dự trữ sắt thấp hơn do kẹp dây rốn sớm và không nhận được “làn sóng” chuyển sắt mạnh mẽ trong quá trình chuyển dạ tự nhiên khiến cơ thể trẻ khó huy động đầy đủ các tế bào miễn dịch cần thiết để chống lại tác nhân gây bệnh, từ đó ảnh hưởng không chỉ đến sức đề kháng mà còn cả tăng trưởng và phát triển lâu dài.

Chính sự thiếu hụt và mất cân bằng đồng thời từ kháng thể, sắt đến hệ vi sinh đường ruột đã tạo nên một "thiệt thòi miễn dịch" lớn cho trẻ sinh mổ. Hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ thường kém linh hoạt, và cần một khoảng thời gian dài để bắt kịp trẻ sinh thường, trong khi giai đoạn đầu đời con lại còn quá non nớt mong manh để chờ đợi. Do đó, các giải pháp can thiệp tăng cường miễn dịch cho trẻ sinh mổ cần phải giải quyết cùng lúc tất cả vấn đề nói trên bao gồm: bù đắp tức thì lượng kháng thể thiếu hụt, đồng thúc đẩy cân bằng hệ vi sinh đường ruột bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu sẽ giúp con nhanh chóng xây dựng nền tảng miễn dịch vững vàng bắt kịp đà tăng trưởng.

2. Tăng cường hàng rào miễn dịch từ bên ngoài

Bên cạnh việc củng cố sức mạnh nội lực từ dinh dưỡng, trẻ sinh mổ cần được bảo vệ bằng một chiến lược "phòng thủ chủ động" để hạn chế tối đa sự tấn công của các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

· Cái ôm da kề da (Skin – to – skin): ngay khi bé chào đời, dù cơ thể mẹ còn đau mệt, hãy cố gắng thực hiện cái ôm da kề da. Điều này giúp trẻ ổn định thân nhiệt và nhịp tim, đồng thời khi được áp vào ngực mẹ con không chỉ cảm thấy ấm áp an tâm mà còn nhận được những lợi khuẩn đầu tiên từ da mẹ và tăng khả năng bú mẹ sớm.

· Tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch: Cha mẹ cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm chủng mở rộng và các mũi tiêm dịch vụ (như cúm, phế cầu,tiêu chảy do Rotavirus...) để tạo "lá chắn" vững chắc, giúp trẻ không rơi vào tình trạng nguy hiểm khi tiếp xúc với nguồn bệnh thật.

· Kiểm soát môi trường sống và hạn chế nguồn lây: Đảm bảo nhà cửa luôn thông thoáng, sạch sẽ, không có khói thuốc lá và bụi bẩn đồng thời hạn chế cho bé đến những nơi đông người hoặc tiếp xúc gần với những người đang có triệu chứng cảm cúm, ho, sốt.

3. Dinh dưỡng tăng cường miễn dịch – Củng cố hệ miễn dịch từ bên trong

Với trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sinh mổ, sữa mẹ luôn là "tiêu chuẩn vàng" và là nguồn dinh dưỡng ưu tiên số một. Không chỉ cung cấp năng lượng, sữa mẹ đặc biệt là sữa non là một hệ sinh thái miễn dịch hoàn chỉnh và dưỡng chất giúp bé vững vàng thích nghi với thế giới bên ngoài.

- Lactoferrin: là một loại glycoprotein gắn sắt tìm thấy trong sữa mẹ. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên, tham gia nhiều cơ chế miễn dịch. Lactoferrin giúp ngăn chặn sự phát triển và tiêu diệt hại khuẩn, đồng thời giúp cân bằng hệ vi sinh và điều hoà miễn dịch.

- Kháng thể: Sữa mẹ, đặc biệt là sữa non ngày đầu (sữa non 24h) có chứa hàm lượng lớn kháng thể quan trọng như IgG, IgA, IgM giúp bé có được nguồn miễn dịch thụ động ban đầu để vượt qua các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Đây sẽ là giải pháp “chi viện tức thì” giúp bù đắp lượng kháng thể bé bị thiếu hụt sau hành trình sinh mổ.

- HMO (Human Milk Oligosaccharides) là đại dưỡng chất lớn thứ ba trong sữa mẹ, chỉ sau lactose và chất béo. Đây là một loại prebiotic đặc hiệu, có thể chọn lọc và nuôi dưỡng các lợi khuẩn giúp tái thiết lập hệ vi sinh đường ruột nhanh chóng. Đặc biệt, 2’-FL HMO còn được chứng minh giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng hô hấp ở trẻ, ngăn ngừa mầm bệnh.

Tuy vậy với mẹ sinh mổ, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ đôi khi gặp rào cản do sữa về chậm hoặc hoặc sức khỏe mẹ chưa hồi phục. Khi đó, việc chủ động tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng khoa học là "chiếc cầu nối" quan trọng, giúp bù đắp sự thiếu hụt miễn dịch cho trẻ sinh mổ một cách nhanh chóng và một cách bền vững. Để chọn ra giải pháp phù hợp nhất, các bậc cha mẹ thường chọn lọc các sản phẩm dinh dưỡng công thức có chứa các phức hợp siêu đề kháng mô phỏng gần nhất yếu tố có lợi trong sữa mẹ.

- IgHM: protein sữa non phân lập từ sữa bò bằng công nghệ tiên tiến, chứa kháng thể có cấu trúc tương tự như kháng thể trong sữa mẹ - mang lại nguồn dưỡng chất miễn dịch mới tinh khiết và tối ưu.

- Synbiotics: là hỗn hợp bao gồm các lợi khuẩn probiotics như Bifidus kết hợp với chất nền (prebiotics) như HMO & FOS). Synbiotics cùng các lợi khuẩn giúp tái thiết lập "căn cứ" đường ruột giúp bụng con khỏe, tiêu hóa tốt.

- Vi chất thiết yếu (Kẽm, Selen, Vitamin A, C, D, E): Đây là những "mắt xích" không thể thiếu để kích hoạt các nhân tố miễn dịch. Khi được bổ sung đầy đủ và đúng tỉ lệ, các vi chất này giúp hệ miễn dịch của trẻ không chỉ đủ về số lượng kháng thể mà còn đạt hiệu quả tối ưu về chất lượng phản ứng, giúp trẻ phát triển thể chất vượt trội và vững vàng trước mọi thay đổi thời tiết.

Xây dựng một hệ miễn dịch vững vàng từ nền tảng dinh dưỡng khoa học chính là sự đầu tư bền vững nhất. Đây chính là "chìa khóa vàng" cho mọi trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ có nền tảng miễn dịch đề kháng yếu. Bởi lẽ, mọi tiềm năng trí tuệ và tài năng trong tương lai của con chỉ có thể thăng hoa từ một cơ thể thực sự khỏe mạnh và một hàng rào miễn dịch kiên cố ngay từ hôm nay.