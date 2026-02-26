Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở

(Ngày Nay) - Sáng 26/2, kết luận Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm phát triển thị trường động sản, nhà ở xã hội là phải: “Nhận thức đúng tầm, tư duy đột phá, chính sách phù hợp, thị trường kiểm soát, vương mắc tháo gỡ, số thủ tục, phát triển bảo trùm, lợi ích hài hoà, nhân dân thụ hưởng”.

Tại Phiên họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ đã giao 19 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có 4 nhiệm vụ cụ thể và 15 nhiệm vụ thường xuyên.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triên nhà ở xã hội; ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; các địa phương thực hiện rà soát, hoàn thiện và phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030.

Hiện, các bộ, cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước thành lập; các bộ, ngành, địa phương cũng đang xúc tiến thành lập Quỹ nhà ở quốc gia.

Về phát triển nhà ở xã hội, theo Nghị quyết của Chính phủ, trong năm 2026 các địa phương được giao hoàn thành khoảng 158.700 căn. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn, đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026. Lũy kế đến nay đã có 737 dự án nhà ở xã hội được khởi công, với tổng số hơn 700.000 căn, đạt 70% chỉ tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ đến năm 2030.

Tại Phiên họp thứ 6, Ban Chỉ đạo đã thảo luận sôi nổi về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình. Theo các đại biểu, việc ban hành chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, đặc biệt là cơ sở thực tiễn, khi nhiều người dân thu nhập trung bình có nhu cầu nhà ở nhưng giá nhà ở cao hơn nhiều so với thu nhập, họ không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Các đại biểu đề nghị chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình phải đảm bảo tính đồng bộ từ quy hoạch, đất đai, đầu tư, tính dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư để phát triển nhà ở có giá phù hợp. Các bên liên quan tạo nguồn cung, điều chỉnh cơ cấu thị trường, tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập trung bình; góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, Phiên họp dành nhiều thời gian thảo luận về mức giá mua, thuê mua nhà; đối tượng và mức thu nhập của đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở phân khúc trung bình; quyền, nghĩa vụ của người mua nhà phân khúc trung bình…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau Phiên họp thứ 5, việc phát triển thị trường bất động sản đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân; ổn định chính trị, trật tự xã hội; cung cầu bất động sản từng bước cân bằng hơn.

Nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu; thể chế tiếp tục được hoàn thiện; cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản bắt đầu được hình thành, vận hành, nhà ở có định danh. Các bộ, ngành, địa phương đã rất cố gắng để bảo bảo chỗ ở ổn định cho người dân, nhất là những người chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lực lượng vũ trang. Một số địa phương đã lập Quỹ nhà ở.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại như: nguồn cung bất động sản tăng, nhưng giá chưa giảm. Chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; còn 6 địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo. Việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương còn mang tính hình thức; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ. Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng mới đạt được 12,4%. Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở; một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến theo thông tin quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới các bên liên quan phải đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp về nhà ở; tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc; giảm giá nhà ở; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục; chống tiêu cực, đầu cơ, thao túng thị trường bất động sản; hoàn thành cơ sở dữ liệu bất động sản đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương để làm cơ sở triển khai dự án nhà ở và bất động sản. Các bên liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng cho phát triển nhà ở xã hội; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, không để tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng gây tăng giá, tạo bất ổn cho thị trường; tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đã kết luận tại Phiên họp thứ 5; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thiện Quỹ nhà ở địa phương; đẩy mạnh chuyển đối số, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập" trình Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng KPI để theo dõi, đánh giá.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai, môi trường, vật liệu.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi; kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu, phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung phát triển thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đã được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đây nhanh tiến độ các dự án đã khởi công để hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các dự án đã thực hiện giao chủ đầu tư, tập trung hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất để sớm khởi công dự án; rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội. Các bên liên quan bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội và thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật.

Về đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ thí điểm phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp dành cho người thu nhập trung bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, trên cơ sở xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân; hoàn thành trong tháng 3/2026.