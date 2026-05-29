PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 28/5/2026, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ký kết thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng
PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng

Với bề dày hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực kế toán và phần mềm, MISA hiện tại là nhà cung cấp hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng gồm hơn 400.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; 54.000 đơn vị hành chính sự nghiệp; 3,5 triệu cá nhân và hiện diện tại 22 quốc gia.

PVcomBank là một ngân hàng có thế mạnh về công nghệ và nền tảng chuyển đổi số, xác định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng dài hạn. PVcomBank cũng không ngừng đầu tư vào công nghệ, sản phẩm số và trải nghiệm khách hàng, đồng thời chủ động mở rộng hợp tác với những đối tác uy tín, có năng lực triển khai để cùng chia sẻ tư duy phát triển bền vững.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất sẽ triển khai nhiều nội dung hợp tác trọng tâm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính - kế toán - quản trị doanh nghiệp toàn diện, đồng thời mang đến trải nghiệm liền mạch thông qua các sản phẩm số hiện đại, an toàn và thuận tiện. Theo đó, việc kết nối dữ liệu an toàn và hiệu quả sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng; đơn giản hóa quy trình vay vốn, thanh toán và quản trị dòng tiền; tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong đánh giá tín dụng và chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, PVcomBank và MISA kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam.

PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng ảnh 1

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank chia sẻ: “Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số, hiện đại hóa mô hình kinh doanh bằng những giải pháp tài chính linh hoạt, PVcomBank sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thông qua kênh phát triển đối tác. Việc hợp tác với MISA sẽ giúp Ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh năng động trong môi trường số hóa, hướng tới phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội”.

Về phía MISA, bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Tổng Giám đốc MISA cũng khẳng định: “Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính vững mạnh của PVcomBank cùng với lợi thế công nghệ của MISA chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng thêm nhiều giải pháp tài chính tối ưu, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng chuyển đổi số một cách toàn diện, đồng thời tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành”.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa PVcomBank và MISA được kỳ vọng sẽ cung cấp những trải nghiệm dịch vụ tài chính vượt trội trên hành trình mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên hợp tác chặt chẽ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

PV
PVcomBank MISA hợp tác tài chính số khách hàng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ảnh minh họa
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.
Ban tổ chức trao các giải vàng tại Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần I - năm 2023
Kiến tạo “Thành phố điện ảnh” từ Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần II
(Ngày Nay) -Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 với nhiều hoạt động hướng đến kiến tạo và hoàn thiện hệ sinh thái góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của TPHCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.
Ban Tổ chức cùng các giám khảo đồng hành tại vòng sơ khảo cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4.
Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" bùng nổ với gần 80.000 tác phẩm dự thi
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tháng phát động (18/3 - 25/5/2026), cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc) đã thu hút gần 80.000 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ tăng mạnh về số lượng, nhiều bài dự thi còn gây ấn tượng bởi tư duy sáng tạo, cảm xúc chân thật và những góc nhìn đầy bất ngờ.