Hàng loạt doanh nghiệp bị phạt do “ém” thông tin cần công bố.

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, SSC liên tục ban hành nhiều quyết định xử phạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin và chế độ báo cáo trên thị trường chứng khoán. Các hành vi này tiếp tục cho thấy tình trạng thiếu minh bạch thông tin vẫn diễn ra ở không ít doanh nghiệp…

Chỉ trong vòng 6 ngày (từ 22 – 28/5/2026), Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với tổng số tiền phạt lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù hoạt động ở nhiều ngành nghề khác nhau, các doanh nghiệp này đều mắc sai phạm chung liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin bắt buộc.

Bên cạnh mức phạt sàn 92,5 triệu đồng cho hành vi không công bố hoặc chậm công bố thông tin, một số doanh nghiệp còn bị phạt thêm do các lỗi kết hợp, đẩy tổng mức phạt cao nhất lên đến 222,5 triệu đồng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, loạt doanh nghiệp bị xử phạt với mức 92,5 triệu đồng như: CTCP Sông Đà Thăng Long; CTCP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu; CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco; CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1; CTCP Du lịch Xanh Nghệ An-Vneco; CTCP Cơ điện Dzĩ An; CTCP Xây dựng Điện VNECO2; CTCP Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngân Sơn; CTCP Vạn Khởi Thành.

Ngoài ra, CTCP Địa ốc Đà Lạt, địa chỉ tại Số 25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng (nay là phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt) với tổng mức phạt 177,5 triệu đồng. Trong đó, phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin; phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Hay, SSC ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC với tổng số tiền 222,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật; phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Việc công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn là nền tảng quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư. Khi doanh nghiệp “ém” thông tin hoặc chậm công bố báo cáo tài chính, cổ đông và nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá tình hình hoạt động, dòng tiền, khả năng thanh toán nợ hay các rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, việc chậm công bố thông tin trong nhiều kỳ liên tiếp có thể làm gia tăng nguy cơ mất niềm tin của thị trường, khiến thanh khoản cổ phiếu suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, việc thiếu minh bạch còn làm gia tăng rủi ro đầu cơ, giao dịch dựa trên thông tin không cân xứng và gây méo mó diễn biến giá cổ phiếu.

Minh bạch thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng và mức độ phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi các chuẩn mực minh bạch được nâng cao, niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước mới có thể được củng cố lâu dài.