Tập đoàn Becamex cùng A*STAR thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam

Công Danh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mới đây, tại Singapore, Tập đoàn Becamex và Trung tâm Tái sản xuất và Công nghệ Tiên tiến (ARTC) thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) đã ký kết Biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC) trong hệ sinh thái Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).
Tập đoàn Becamex cùng A*STAR thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam ảnh 1

Sự kiện được sự chứng kiến của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của VSIP sau 30 năm hình thành.

Tập đoàn Becamex cho biết, VAMRC là trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Singapore hiện diện trong hệ sinh thái khu công nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, VAMRC sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm gồm triển khai công nghệ sản xuất tiên tiến, phát triển mô hình phòng thí nghiệm dùng chung, đào tạo nhân lực công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Tập đoàn Becamex cùng A*STAR thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam ảnh 2

VAMRC nằm trong hệ sinh thái VSIP.

Đáng chú ý, mô hình “Shared Lab” sẽ cho phép doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thiết bị hiện đại và chuyên gia quốc tế mà không phải đầu tư hạ tầng với chi phí lớn. Đồng thời, trung tâm sẽ triển khai các chương trình đào tạo về robot công nghiệp, sản xuất tiên tiến và Công nghiệp 4.0, kết nối với Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) và các đối tác trong hệ sinh thái Becamex.

Hiện ARTC thuộc A*STAR có hơn 95 đối tác là các tập đoàn công nghiệp toàn cầu, hoạt động trong các lĩnh vực như tự động hóa, robot công nghiệp, sản xuất thông minh và Công nghiệp 4.0.

Theo các chuyên gia, sự ra đời của VAMRC không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam mà còn tạo nền tảng cho mô hình phát triển công nghiệp thế hệ mới, gắn kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển các trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Công Danh
TIN LIÊN QUAN
Tập đoàn Becamex VSIP

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn làm phim Ốc mượn hồn trong buổi premiere tại Hà Nội tối 28/5
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại cùng phim điện ảnh Ốc mượn hồn
(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tiếp nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay
Hãn quốc Kim Trướng – Di sản văn minh thảo nguyên của nhân loại
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
Giá bất động sản ở Monaco luôn thuộc nhóm đắt nhất thế giới nhờ vị thế kề biển, tựa núi.
Sự thật về những bất động sản đắt giá bậc nhất hành tinh
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
Khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế tại bán đảo Thủ Thiêm. Ảnh: Hồng Đạt
Việt Nam-Singapore và “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
(Ngày Nay) - Ủy ban Châu Âu (EC) đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ Euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.
Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng
Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng
(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.