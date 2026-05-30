Tập đoàn Becamex cùng A*STAR thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam

(Ngày Nay) - Mới đây, tại Singapore, Tập đoàn Becamex và Trung tâm Tái sản xuất và Công nghệ Tiên tiến (ARTC) thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) đã ký kết Biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC) trong hệ sinh thái Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Sự kiện được sự chứng kiến của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của VSIP sau 30 năm hình thành.

Tập đoàn Becamex cho biết, VAMRC là trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Singapore hiện diện trong hệ sinh thái khu công nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, VAMRC sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm gồm triển khai công nghệ sản xuất tiên tiến, phát triển mô hình phòng thí nghiệm dùng chung, đào tạo nhân lực công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

VAMRC nằm trong hệ sinh thái VSIP.

Đáng chú ý, mô hình “Shared Lab” sẽ cho phép doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thiết bị hiện đại và chuyên gia quốc tế mà không phải đầu tư hạ tầng với chi phí lớn. Đồng thời, trung tâm sẽ triển khai các chương trình đào tạo về robot công nghiệp, sản xuất tiên tiến và Công nghiệp 4.0, kết nối với Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) và các đối tác trong hệ sinh thái Becamex.

Hiện ARTC thuộc A*STAR có hơn 95 đối tác là các tập đoàn công nghiệp toàn cầu, hoạt động trong các lĩnh vực như tự động hóa, robot công nghiệp, sản xuất thông minh và Công nghiệp 4.0.

Theo các chuyên gia, sự ra đời của VAMRC không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam mà còn tạo nền tảng cho mô hình phát triển công nghiệp thế hệ mới, gắn kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển các trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới.