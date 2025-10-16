Bệnh hô hấp, cúm mùa tăng mạnh ở cả trẻ em và người cao tuổi

(Ngày Nay) - Thời điểm giao mùa với thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão liên tiếp và độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như cúm, các bệnh hô hấp, phế cầu gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Gia tăng trẻ em và người lớn nhập viện

Ghi nhận sáng 15/10, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), cả 3 khu vực giữ xe máy tại cổng Nguyễn Du đều chật kín và liên tục thông báo hết chỗ. Nhiều phụ huynh đưa con đến khám bệnh bằng xe máy phải xếp hàng dài chờ đợi đến khi có lượt xe khác ra mới được gửi vào. Một số điểm giữ xe tư nhân quanh khu vực bệnh viện thu phí 20.000 đồng/lượt.

Bên trong khu vực khám bệnh của bệnh viện, nhiều phụ huynh ngồi chờ đợi đến lượt khám cho con. Không ít người từ các tỉnh lân cận mang theo hành lý để sẵn sàng cho con nhập viện nếu cần thiết. Chị T. G (ngụ Đồng Nai) cho biết, con trai chị bị sốt, ho nhiều ngày không khỏi nên sáng nay chị bắt xe buýt từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh để đưa con đi khám. “Tôi ngồi đợi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa tới lượt con khám”, chị G. chia sẻ.

Tại khu nội trú khoa Hô hấp, chị T.H. (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, con gái 8 tuổi của chị đã nằm viện được hai tuần. Trước đó, bé chỉ bị sốt và ho nhẹ, gia đình cho uống thuốc nhưng không khỏi. Khi đưa đến bệnh viện gần nhà, bác sĩ khuyên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, tối hôm đó bé sốt cao nên gia đình lập tức đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2, được chẩn đoán viêm phổi, bội nhiễm. Sau một tuần điều trị, bé đỡ và được cho xuất viện, nhưng chỉ 3 ngày sau lại phải quay trở lại nhập viện vì tái phát. “Mấy ngày nay hai vợ chồng phải thay nhau xin nghỉ làm để chăm con”, chị H. nói.

Theo thống kê mới nhất của Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong tuần đầu tháng 10, mỗi ngày trung bình có khoảng 1.760 lượt trẻ đến khám các bệnh lý hô hấp, gần gấp đôi so với đầu tháng 9. Số ca nhập viện cũng tăng từ 286 lên 475 ca/tuần.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ghi nhận lượng bệnh nhi khám ngoại trú và điều trị nội trú tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay, trong đó phần lớn là các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính. Các bác sĩ cho biết, phần lớn trẻ nhập viện là dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 3 tuổi do hệ miễn dịch còn yếu. Các bệnh thường gặp gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen suyễn, bội nhiễm vi khuẩn, nhiều trường hợp phải thở oxy hoặc hỗ trợ máy CPAP.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, hai tuần gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc cúm, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Một số trường hợp bị viêm phổi nặng, phải nhập viện điều trị. Theo bác sĩ Khanh, virus cúm lây rất nhanh qua đường hô hấp. Chỉ cần một người trong nhà mắc, nếu sinh hoạt chung, không đeo khẩu trang hay vệ sinh tay kỹ thì cả nhà rất dễ bị lây. Thậm chí, những người xung quanh hoặc hàng xóm tiếp xúc gần cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

Không chỉ trẻ em, người lớn đến khám và nhập viện liên đến các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Sau 3 ngày tự mua thuốc uống nhưng không giảm ho và sốt, bà N.T.M. (70 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, sốt cao.

Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện bà M. bị tổn thương viêm cả hai phổi. Bà M. được điều trị tại Khoa Nội hô hấp, được chỉ định dùng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp tích cực, điều trị triệu chứng và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết sốt, giảm ho.

Tương tự, ông M.T.L, (49 tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng sốt, ho, đau nhức toàn thân. Nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, ông tự mua thuốc uống tại nhà nhưng bệnh không thuyên giảm, ho ngày càng nặng. Gia đình đã đưa ông đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kết quả thăm khám xác định, ông bị viêm phổi cấp và được chuyển vào Khoa Nội hô hấp để điều trị. Sau 4 ngày, bệnh nhân giảm rõ rệt các triệu chứng sốt và ho. Ông L. chia sẻ: “Lúc đầu tôi nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường nên không đi khám, tự mua thuốc uống. Không ngờ bệnh trở nặng nhanh như vậy”.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Quốc Khải, Phó trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong thời gian gần đây, lượng người bệnh đến thăm khám và nhập viện tại khoa do các bệnh hô hấp có xu hướng tăng, ước tính tăng khoảng 20% so với các tháng trước. Các bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp cấp tính do virus hoặc vi khuẩn như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… Ngoài ra, còn ghi nhận nhiều đợt cấp của các bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản…

Cảnh giác trước các siêu vi hô hấp mùa mưa bão

Lý giải về việc gia tăng tỉ lệ trẻ mắc viêm hô hấp cấp, các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố phối hợp, trong đó đáng chú ý là thời tiết giao mùa, độ ẩm cao, môi trường sống và sinh hoạt đông đúc. Trẻ em có sức đề kháng chưa hoàn thiện, đặc biệt là nhóm dưới 5 tuổi hoặc mắc bệnh nền mạn tính, dễ bị nhiễm virus và vi khuẩn đường hô hấp, bệnh cũng diễn tiến nhanh và nặng hơn so với người lớn.

Bác sĩ Bùi Thanh Phong, Quản lý Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, tình trạng bệnh hô hấp tăng cao thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, do thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao, ô nhiễm không khí, sử dụng máy lạnh thường xuyên và tiếp xúc gần trong môi trường học đường. Những yếu tố này khiến virus hợp bào hô hấp (RSV), cúm, phế cầu, ho gà... phát triển mạnh và lây lan nhanh trong cộng đồng.

“Đây là thời điểm bệnh hô hấp gia tăng theo chu kỳ hàng năm, khi nhiệt độ và độ ẩm biến động mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu vi hô hấp phát triển và lây lan nhanh qua giọt bắn và tiếp xúc gần, dễ gây bùng phát trong trường học, cơ quan, khu dân cư. Sau khi trẻ tựu trường, nguy cơ lây chéo trong lớp học tăng cao, dẫn đến nhiều cụm ca bệnh xuất hiện đồng thời”, bác sĩ Bùi Thanh Phong chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Quốc Khải, bệnh viêm nhiễm đường hô hấp lây lan qua ba con đường chính: Giọt bắn trực tiếp, tiếp xúc gián tiếp với bề mặt nhiễm mầm bệnh và qua không khí trong không gian kín. Để phòng bệnh, người dân cần đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, giữ không gian sống thông thoáng, tránh khói thuốc lá và bụi bẩn.

Nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người già, người có bệnh mạn tính nên được tiêm các vaccine cúm, phế cầu, ho gà và virus hợp bào hô hấp (RSV) theo khuyến cáo của ngành y tế. Ngoài ra, việc duy trì dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

PGS.TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP Hồ Chí Minh lưu ý, cúm mùa là bệnh lưu hành quanh năm nhưng dễ bùng phát trong mùa mưa. Dù là bệnh phổ biến, cúm vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người có bệnh nền. Ông khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như sốt cao, đau nhức cơ, suy nhược rõ rệt, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Bác sĩ Bùi Thanh Phong khuyến cáo thêm, phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe trẻ trong thời điểm giao mùa, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu sốt cao, khó thở, ho nhiều hoặc lừ đừ. Tiêm vaccine đầy đủ là biện pháp hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất để phòng ngừa các bệnh hô hấp, giảm tỷ lệ nhập viện và biến chứng nặng.