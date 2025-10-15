Các biện pháp phòng chống nhiều dịch bệnh về da bùng phát sau mưa lũ

Một số tỉnh thành miền Bắc và Hà Nội đang trải qua những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ngập lụt. Không chỉ nguy cơ về tai nạn, dịch bệnh đường tiêu hóa, các bệnh da liễu, sốt xuất huyết… trong mùa mưa lũ cũng là mối lo ngại.

Bên cạnh đó, môi trường ẩm ướt, nước tù đọng chứa vi sinh vật, vi khuẩn, hóa chất và kim loại nặng là nguyên nhân khiến bệnh da liễu bùng phát sau mưa lũ.

Nguy cơ mắc bệnh về da sau mưa lũ

Bác sỹ Dương Thị Lan - Phó trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho hay mùa mưa lũ trên diện rộng là thời điểm nhiều bệnh da liễu tăng lên và diễn biến phức tạp. Trong những ngày mưa lũ, người dân thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, môi trường ẩm ướt. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh da liễu phát triển, từ nấm, viêm da tiếp xúc đến nhiễm khuẩn, ghẻ...

Bởi mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước tù đọng chứa vi sinh vật, vi khuẩn, hóa chất và kim loại nặng là nguyên nhân khiến bệnh da liễu bùng phát sau mưa lũ. Khi da bị ngâm lâu trong nước lũ, hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (Matmo), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy cho biết trong đợt mưa lũ, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận trên 20.000 bệnh nhân, trong đó 449 trường hợp bị ảnh hưởng do lũ.

Ngay sau khi nước rút, tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành y tế triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các đội cơ động chống dịch được kích hoạt, thường trực 24/24 giờ; công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn nguồn nước, an toàn thực phẩm được đẩy mạnh.

Thiệt hại cơ sở hạ tầng của các đơn vị y tế trong đợt mưa lũ này ước tính khoảng 27,8 tỷ đồng; thiệt hại về thiết bị y tế và các thiết bị khác ước khoảng 65,4 tỷ đồng. Như vậy tổng thiệt hại liên quan đến ngành y tế bước đầu ước khoảng 93,3 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, dù nước đã rút trong nhà ở một số khu vực, nhiều tuyến đường, ngõ xóm vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng - Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho hay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cử các tổ công tác xuống các phường, xã có điểm ngập úng như xã Trung Giã, xã Sóc Sơn; xã Đa Phúc, xã Nội Bài, xã Tiến Thắng, xã Thư Lâm, phường Thanh Xuân, xã Quang Minh, phường Dương Nội, phường Tây Tựu, xã Kim Anh...

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế phường, xã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực có nguy cơ bùng phát dịch.

Bên cạnh đó, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện sớm bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Bảo vệ da trong mưa lũ

Bác sỹ Dương Thị Lan khuyến cáo, người dân cần bảo vệ da khi tiếp xúc với nước bẩn hoặc lội nước trong mưa lũ. Người dân nếu bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp với nước lũ cần sử dụng các phương tiện bảo hộ như ủng để tránh tiếp xúc da với nước bẩn. Khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa hay thu dọn đồ đạc, cần sử dụng găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn và hóa chất.

Trong trường hợp nếu có các dấu hiệu tổn thương nhẹ trên da như mẩn đỏ, ngứa, xây xước sau khi tiếp xúc, cần rửa ngay bằng nước sạch, lau khô kỹ càng, đặc biệt là các vùng nếp kẽ như ngón chân, nách, bẹn. Điều này giúp phòng tránh nhiễm khuẩn, nhiễm nấm da.

Đối với các vết thương nặng hơn như xây xước dẫn đến chảy máu hoặc rách da, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý để tránh nhiễm trùng. Mỗi người dân sau khi tiếp xúc với nước lũ, cần rửa sạch và lau khô kỹ càng các vùng da, đặc biệt là các nếp kẽ.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong và sau lụt bão, mưa lũ, Bộ Y tế khuyến cáo về biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước, trong lụt bão, mưa lũ. Người dân cần đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Đối với khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, mọi người cần có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thức phẩm, nước uống đảm bảo an toàn. Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai.

Trong công tác phòng bệnh, người dân vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn; Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy, thu gom, xử lý xác động vật, gia cầm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Trong trường hợp các nguồn cấp nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng; Thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế; Tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.