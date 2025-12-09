Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thần tốc về đích

(Ngày Nay) - Bệnh viện Bạch Mai đang gấp rút những khâu cuối cùng để hoàn thiện hệ thống phòng mổ và cơ sở vật chất hiện đại, sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào vận hành cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Hoàn thiện nhiều hạng mục hiện đại

Hiện tiến độ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đang trong những giờ phút khẩn trương để chính thức đi vào hoạt động. Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đặc biệt, hệ thống phòng mổ là “trái tim” của khối ngoại khoa đang được ưu tiên đẩy nhanh. Các hạng mục hiện đại cũng được tập kết và thi công ngay để bảo đảm hoàn thiện tối thiểu hai phòng mổ cấp cứu theo đúng mục tiêu đề ra.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: "Quyết tâm chính trị cao nhất của hơn 4.000 cán bộ, nhân viên bệnh viện là chúng tôi không chỉ báo cáo trên văn bản, mà đang hành động thực tế từng giờ. Bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận và đưa vào vận hành cơ sở 2”.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, để thực hiện đúng tiến độ đặt ra, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cơ sở 2 về nhiều mặt. Cụ thể, về nhân lực, Bệnh viện đã phân công hơn 600 cán bộ từ cơ sở 1 luân phiên làm việc tại cơ sở 2; đồng thời tuyển dụng thêm 600 cán bộ nguồn được đào tạo tại Hà Nội; cùng với các Phó, Trưởng khoa được phân công thường trực tại Ninh Bình để chỉ đạo chuyên môn.

Về chính sách đãi ngộ, Bệnh viện đã ban hành loạt cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ cán bộ công tác xa nhà như tăng thu nhập, thưởng và ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm.

Về trang thiết bị, có hơn 325 giường bệnh mới cùng trang thiết bị trọng yếu được chuyển về, lắp đặt theo đúng tiến độ; hai phòng mổ cấp cứu dự kiến hoàn thiện và sẵn sàng vận hành theo kế hoạch.

Theo Bộ Y tế, tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đang được kiểm soát tốt, bảo đảm điều kiện để đưa một phần dự án vào sử dụng theo kế hoạch. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sẵn sàng phục vụ người bệnh tốt nhất

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ: “Các cán bộ y tế về cơ sở 2 tại Ninh Bình làm việc, sẽ có cuộc sống gắn bó với nơi đây, cũng sẽ trở thành những công dân của Ninh Bình, cống hiến tận tâm nhất cho người dân Ninh Bình và các khu vực lân cận. Bệnh viện cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến".

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cũng cho biết: Địa phương đang đẩy nhanh cải tạo cảnh quan, hạ tầng ngoại vi và thúc đẩy tiến độ dự án nhà ở xã hội gồm 650 căn hộ dành riêng cho cán bộ y tế.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Bạch Mai mới đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực về tiến độ công trình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương: "Khánh thành phần xây dựng mới chỉ là một bước. Chúng ta không được phép thở phào hay dừng lại ở đây mà phải đặt ra các mốc tiến độ mới quyết liệt hơn".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục bám sát, làm việc ngày đêm; rà soát các trang thiết bị đã mua sắm để đưa vào vận hành hiệu quả, tránh lãng phí; đồng thời đẩy nhanh công tác thanh toán, giải quyết thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chuẩn bị bài bản của Bệnh viện Bạch Mai, Cơ sở 2 đang tiến gần ngày hoàn thiện, kỳ vọng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh hiện đại, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế khu vực.

Theo dự kiến, từ ngày 19/12/2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ chính thức mở cửa đón tiếp người bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: "Người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội".

Theo đó, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc quốc gia. Đây không chỉ là giải pháp then chốt giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cao cấp cho hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực Bắc Trung Bộ. Người dân sẽ không còn phải di chuyển xa, chịu nhiều chi phí phát sinh để được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực và quyết tâm cao độ của toàn thể tập thể Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình hứa hẹn sẽ chính thức trở thành một địa chỉ y tế tin cậy, mang lại những giá trị thiết thực cho sức khỏe nhân dân, đúng như kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.