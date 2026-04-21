Bett Asia 2026: Nền tảng kết nối giáo dục toàn cầu trở lại Đông Nam Á

Hương Giang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Sự kiện công nghệ giáo dục hàng đầu khu vực Bett Asia 2026 dự kiến tiếp tục quy tụ hàng nghìn nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp EdTech tại Kuala Lumpur, khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối và thúc đẩy đổi mới giáo dục trong khu vực.
Theo báo cáo sau sự kiện, Bett Asia không chỉ là một hội chợ triển lãm mà còn là một “hệ sinh thái động” nơi các nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp công nghệ cùng đối thoại, chia sẻ sáng kiến nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ một cách công bằng và có đạo đức trong giáo dục.

Trong kỳ tổ chức trước, Bett Asia đã thu hút hơn 2.700 đại biểu đến từ 47 quốc gia, với sự tham gia của hơn 55 doanh nghiệp EdTech và đại diện từ 6 bộ giáo dục. Đáng chú ý, 76% người tham dự là các nhà lãnh đạo cấp cao và phần lớn trong số đó đóng vai trò ra quyết định trong lĩnh vực giáo dục.

Các hoạt động chính tại Bett Asia 2026 bao gồm triển lãm công nghệ giáo dục, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo (Leadership Summit), các phiên thực hành Tech User Labs, cùng nhiều sáng kiến nổi bật như danh sách EdTech 10 tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ giáo dục Đông Nam Á hay cuộc thi School Challenge khuyến khích học sinh phát triển giải pháp công nghệ cho các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu.

Điểm mới của năm 2026 là TableTalks - chuỗi thảo luận bàn tròn theo nhóm nhỏ, tạo không gian để các nhà giáo dục trao đổi chuyên sâu theo chủ đề quan tâm. Bên cạnh đó, các phiên trải nghiệm thực tế và demo công nghệ cũng tiếp tục là điểm nhấn, giúp người tham dự tiếp cận trực tiếp các giải pháp giáo dục tiên tiến.

Theo khảo sát, 96% đơn vị triển lãm đánh giá Bett Asia mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp, trong khi 82% người tham dự cho rằng đây là nơi tốt nhất để tìm hiểu về công nghệ giáo dục. Ngoài ra, 85% khách tham quan đến sự kiện nhằm khám phá sản phẩm và nhà cung cấp mới, và 88% nhận định Bett Asia đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức họ.

Với gần một thập kỷ phát triển, Bett đang từng bước khẳng định vị thế là nền tảng giáo dục toàn cầu, góp phần định hình tương lai học tập thông qua kết nối, sáng tạo và đổi mới công nghệ. Bett Asia 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực và trên thế giới.

Bett Asia 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

