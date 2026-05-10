Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương

(Ngày Nay) - Tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Kurtulmus, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ankara và đề xuất tăng cường hợp tác nghị viện cũng như nhiều lĩnh vực khác.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus
Ngày 7/5, tại thủ đô Ankara, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã có cuộc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã dành những lời tốt đẹp nhất để nhắc lại chuyến công tác thành công của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul tháng Tư vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus bày tỏ ấn tượng trước tình cảm chân tình cùng những trao đổi hết sức cụ thể của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về những biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh sự tương đồng sâu sắc về bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa, chính sách đối ngoại và các giá trị về gia đình chính là chất xúc tác để đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus cũng cho rằng cần tối ưu hóa vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm đẩy mạnh đẩy giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa và hợp tác địa phương, góp phần củng cố hiểu biết và gắn kết giữa hai nước, hai Quốc hội.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà chúc mừng Chủ tịch Numan Kurtulmus và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức rất thành công IPU-152 và cảm ơn sự đón tiếp vô cùng trọng thị và nồng hậu mà nước chủ nhà đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi cùng lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ, đề xuất một số biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng và đặc biệt là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước.

Khép lại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus chúc Đại sứ Đặng Thị Thu Hà một nhiệm kỳ thành công, đóng góp vào quan hệ song phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ thu xếp thời gian để sớm đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp.

