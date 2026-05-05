Nhiều ngôi trường trăm tỷ bỏ hoang tại TP.HCM: BQL Cát Lái giải thích như thế nào?

Trong đó, Dự án Xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Q.Thủ Đức cũ làm chủ đầu tư có tổng vốn khoảng 114 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2018, sau khi hoàn thành một phần khối lượng thì bỏ hoang cho tới nay. Hiện trạng công trình xuống cấp, hư hỏng.

Dự án Xây dựng Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9 có vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng và Dự án Xây dựng Trường THCS Hưng Bình (Q.9 cũ) vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng cùng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 cũ làm chủ đầu tư. Hai dự án được khởi công vào cuối năm 2016, công trình hoàn thành một số hạng mục rồi dừng thi công, bỏ hoang nhiều năm.

Các dự án này sau đó được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP.Thủ Đức kế thừa trách nhiệm chủ đầu tư và hiện nay do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng P.Cát Lái (gọi tắt là BQL Cát Lái) đảm nhận. Nguồn vốn thực hiện các dự án từ ngân sách nhà nước.

Sẽ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước

Theo BQL Cát Lái, dự án xây dựng mới trường THCS Hiệp Bình Phước trong quá trình thi công có vướng mắc trong công tác điều chỉnh quy hoạch 1/2000 trong khu vực triển khai dự án nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ (có ảnh hưởng đến ranh mốc) và bị gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đơn vị thi công dự án sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh không còn đảm bảo khả năng tài chính nên có văn bản xin chấm dứt hợp đồng xây dựng công trình (khi đạt 47% khối lượng – PV). Chủ đầu tư cũ đã báo cáo và được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất chủ trương về việc chấm dứt này.

Giữa năm 2025, UBND TP.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 – phân khu số 3. Ranh mốc dự án và các vướng mắc đối với quy hoạch 1/2000 được tháo gỡ. Tháng 4/2026, thành phố có chủ trương giao BQL Cát Lái tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Vạn Phúc tại khu đất có diện tích khoảng 2,45ha (vị trí dự án).

BQL Cát Lái đã phối hợp triển khai các bước để trình UBND P.Hiệp Bình thẩm định, phê duyệt, dự kiến trước 15/5/2026. “Như vậy, đối với các vướng mắc trong công tác quy hoạch của dự án đã được tháo gỡ và đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, theo quy định”, đơn vị này phản hồi.

Ngoài ra, BQL Cát Lái cho biết đã báo cáo Sở Xây dựng và UBND TP.HCM về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó điều chỉnh tổng mức đầu tư và cập nhật Danh mục thiết bị theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Cũng trong tháng 4/2026, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các Sở ngành xem xét, tham mưu, đề xuất đối với kiến nghị này. Hiện tại, BQL Cát Lái đang chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM.

“Sau khi dự án được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, BQL Cát Lái sẽ thực hiện các công tác điều chỉnh dự án và triển khai dự án theo kế hoạch dự kiến, tái khởi động, thi công xây dựng công trình”, phản hồi nêu.

Do Sở Tài nguyên Môi trường?

Dự án Xây dựng Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9 và Dự án Xây dựng Trường THCS Hưng Bình (Q.9 cũ) được triển khai trên cùng một khu đất có yếu tố thu hồi, giải phóng mặt bằng (hiện nay thuộc P.Long Bình, TP.HCM). Tổng diện tích cho hai dự án hơn 12.700 mét vuông, trong đó, Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9 có hơn 1.200 mét vuông, còn lại hơn 11.400 mét vuông của Trường THCS Hưng Bình.

Theo BQL Cát Lái, do vướng mặt bằng nên cả hai dự án này đều không thể tổ chức thi công phần còn lại của công trình để đưa vào sử dụng như tiến độ đề ra. “Mặc dù UBND TP.Thủ Đức trước đây đã gửi công văn nhiều lần về việc đề nghị Sở TNMT (nay là Sở NNMT – PV) sớm trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án... Tuy nhiên, Sở NMT chưa trình (việc này – PV)...

Về vấn đề đất đai, Thanh tra TP.HCM kết luận, để thực hiện hai dự án kể trên, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9 (cũ) có báo cáo đánh giá điều kiện thực hiện dự án là đất công do Nhà nước quản lý, đất sạch không bồi thường giải phóng mặt bằng, thuận lợi trong việc triển khai xây dựng. Trong khi thực tế tại khu đất dự án còn một phần diện tích do người dân sử dụng phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án Xây dựng Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9, BQL Cát Lái cho biết đã nghiệm thu giai đoạn 1 vào 5/2018 (khối lượng đạt 70% - PV): “Tuy nhiên gặp khó khăn do cơ chế chính sách thành lập trường giai đoạn 2018-2020 và khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn của UBND TP.Thủ Đức nên việc sửa chữa, cải tạo (sau khi được trưng dụng làm khu cách ly phòng chống dịch Covid-19) dự án.... bị chậm trễ cho đến nay”.

Dự án Xây dựng Trường THCS Hưng Bình vào tháng 6/2018 cũng được Sở Xây dựng TP.HCM nghiệm thu công trình giai đoạn 1, bàn giao cho địa phương để đưa vào sử dụng phục vụ dạy và học, khối lượng đạt 57% toàn dự án. Phần mở rộng, chưa triển khai vì vấn đề giải phóng mặt bằng.

Tháng 2/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Huỳnh Thanh Khiết có ý kiến kết luận về hai dự án này, trong đó đề nghị Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Thảo Điền rà soát, báo cáo nhiều nội dung, có ý kiến về việc tiếp nhận Trường Giáo dục trẻ em chuyên biệt Quận 9...; đồng thời đề nghị UBND P.Long Bình có ý kiến về quy hoạch, nhu cầu, phạm vi, quy mô đầu tư xây dựng trường học tại khu đất và đề xuất điều chỉnh công năng...

Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Thảo Điền sau đó có ý kiến nêu khó khăn và đưa ra hai phương án của trường (xây lại trên nền đất cũ và thành lập cơ sở 2 cùng ở P.An Khánh) để đáp ứng các điều kiện tập trung cho hoạt động giáo dục. Vào tháng 3/2026, UBND P.Long Bình có văn bản gửi Sở Xây dựng, đưa đề xuất của Trường THCS Hưng Bình là chuyển đổi công năng 20 phòng học thuộc dự án Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9 thành 20 phòng học cấp THCS để giảm áp lực về thiếu lớp học cho trường THCS Hưng Bình.

Theo BQL Cát Lái, hiện phòng chức năng của Sở Xây dựng TP.HCM đang rà soát, tham mưu việc xử lý đối với 3 dự án: Xây dựng Trường THCS Hưng Bình, Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt Quận 9 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mở rộng Trường THCS Hưng Bình (dự án bồi thường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng, tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư, nhanh chóng triển khai các dự án trường học liên quan trên tinh thần tiết kiệm và phù hợp quy định.

Liên quan đến việc ai chịu trách nhiệm khi để xảy ra những vấn đề xây dựng dang dở, bỏ hoang nhiều năm có dấu hiệu gây lãng phí như trên, trong phần phản hồi của BQL Cát Lái không thấy đề cập.

Nghiệm thu 1/3 khối nhà thể thao rồi cải tạo thành nơi giữ xe

BQL Cát Lái cho biết, tháng 2/2017, trên cơ sở mặt bằng hiện có, biện pháp thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công cũng như nhân vật lực nhà thầu đã huy động cho toàn bộ công trình, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thống nhất thực hiện trước một phần Khối C (nhà thể thao đa năng) của Trường THCS Hưng Bình với diện tích 270 mét vuông trên tổng số 806 mét vuông.

Tháng 8/2025, chủ đầu tư và trường THCS Hưng Bình khảo sát, thống nhất sẽ thực hiện các biện pháp kiểm định chất lượng công trình, cải tạo sửa chữa lại thành nhà để xe cho học sinh. Sau khi hoàn thành công tác thu hồi đất phần còn lại sẽ tổ chức kiểm định chất lượng trước khi thực hiện kết nối, tiếp tục thi công và cam kết đảm bảo chất lượng, không để thất thoát, lãng phí khi nghiệm thu, quyết toán dự án.

Tháng 9/2025, chủ đầu tư họp với nhà thầu thi công. Theo đó, đối với các khối lượng công việc, hạng mục đã thực hiện và nghiệm thu, chưa đủ điều kiện để đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã thanh toán giá trị hơn 1,9 tỷ đồng thì nhà thầu thi công sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận, cam kết giảm trừ các khối lượng thực hiện không đúng với quy định và những khối lượng vật liệu dôi dư đã bị thất thoát trong quá trình thi công.