Trưng bày "Chuyện thời bình": Dòng cảm xúc mới của ký ức hậu chiến

(Ngày Nay) - Ngày 10/5, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội), dự án trưng bày “Chuyện thời bình” sẽ được tổ chức, mang đến không gian kết nối thế hệ với những câu chuyện hậu chiến được các cựu chiến binh tái hiện một cách gần gũi và chân thực. 
Nhóm dự án "Chuyện thời bình" chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa với các cựu chiến binh.
“Chuyện thời bình” là chương trình do nhóm sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, khai thác "những câu chuyện đời thường sau những năm tháng phi thường” của người lính kháng chiến. Từ những chuyến đi thực tế, các buổi gặp gỡ và trò chuyện với các cựu chiến binh, những sản phẩm trong dự án không chỉ tái hiện hồi ức chiến tranh, mà còn mang đến những góc nhìn mới về đời sống của người lính trong nhịp sống hoà bình hôm nay.

Nhóm dự án "Chuyện thời bình" gặp gỡ và ghi lại những câu chuyện của các cựu chiến binh.

Không gian trưng bày dự án được xây dựng theo cấu trúc bốn chương, dẫn dắt người xem đi qua nhiều lớp cảm xúc khác nhau. Mở đầu là chương I “Thời bình của tôi”, tái hiện hình ảnh đời thường của các cựu chiến binh qua những khoảnh khắc sinh hoạt giản dị, từ lao động, đọc sách đến những phút giây quây quần bên gia đình. Tiếp nối hành trình là chương II “Những vết sẹo của thời gian”, nơi khắc họa những dấu vết chiến tranh còn hiện hữu trên cơ thể và trong ký ức của các thương binh. Không chỉ là những thương tật hữu hình, không gian này còn gợi mở về những nỗi đau tinh thần, những ám ảnh chưa bao giờ thực sự "ngủ yên" sau chiến tranh.

Chương III “Những người đồng hành” lại hướng về hình ảnh gia đình, đồng đội và những con người âm thầm ở phía sau mỗi cựu chiến binh. Sự sẻ chia và gắn bó của hậu phương đã trở thành điểm tựa để họ vượt qua thương tật, tiếp tục sống lạc quan và bước tiếp trong đời thường. Khép lại hành trình là chương IV “Lời nhắn nhủ giữa hai thế hệ”, nơi khách tham quan có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc sau khi tham quan dự án hoặc nhắn gửi lời tri ân, động viên đến thế hệ đi trước vì những đóng góp to lớn cho đất nước.

Sơ đồ tổng quan không gian trưng bày "Chuyện thời bình".

Bên cạnh hệ thống hình ảnh và tư liệu, các hoạt động tương tác hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt cho khán giả. Thông qua công nghệ mã QR được tích hợp tại từng khu vực, khách tham quan có thể trực tiếp nghe lời kể của các cựu chiến binh, xem video tư liệu hoặc đọc những trích đoạn ký ức được ghi lại trong suốt quá trình thực hiện dự án. Qua đó, người xem không chỉ “xem” một không gian trưng bày, mà thực sự bước vào hành trình của những con người đã đi qua chiến tranh và vẫn mang theo ký ức ấy trong cuộc sống hôm nay.

Ngoài ra, khách tham quan có thể trải nghiệm workshop làm vòng tay mang hình ảnh cờ Việt Nam. Hoạt động được xây dựng như một "trạm dừng" giữa hành trình trải nghiệm dự án, nơi mỗi khán giả có thể tự tay hoàn thiện món quà lưu niệm, chứa đựng cảm xúc của bản thân sau khi lắng nghe những câu chuyện hậu chiến.

Không gian bên trong Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội) - địa điểm tổ chức trưng bày "Chuyện thời bình".

Một trong những điểm nhấn khác của chương trình là hoạt động ra mắt photobook “Chuyện thời bình” - ấn phẩm được thực hiện xuyên suốt quá trình nhóm dự án gặp gỡ, ghi chép và đồng hành cùng các cựu chiến binh tại nhiều địa phương. Thông qua từng trang sách, chân dung các cựu chiến binh hiện lên gần gũi, chân thực và đa chiều: có người lính mang theo thương tật suốt đời, hay day dứt bởi ký ức về đồng đội nằm lại nơi chiến trường, nhưng họ vẫn lặng lẽ dành phần đời còn lại cống hiến cho cộng đồng.

Xen giữa những khung hình đời thường là các trích đoạn lời kể, những dòng hồi ức và câu chuyện chưa từng được các chiến sĩ chia sẻ một cách trọn vẹn. Cuốn photobook không chỉ dừng lại ở giá trị lưu giữ, mà còn là “không gian ký ức” nơi người đọc có thể lắng nghe và cảm nhận sâu sắc hơn về hành trình vượt qua nỗi đau chiến tranh của thế hệ cha anh.

Những người lính dù mang vết thương tàn khốc của chiến tranh nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến cho đất nước,

Với cách tiếp cận giàu tính trải nghiệm cùng ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, trưng bày "Chuyện thời bình" được kỳ vọng trở thành một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, gắn kết thế hệ đi qua chiến tranh và thế hệ lớn lên trong hòa bình. Qua đó, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần tri ân, đề cao giá trị của hòa bình và đưa những câu chuyện của thế hệ đi trước tiếp tục được lắng nghe và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.
(Ngày Nay) -  Tại Dự án Cầu Đình Khao, quy định vốn nhà nước hỗ trợ tối đa là 796 tỷ đồng, song một liên danh đã dự thầu với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại trúng thầu với phần giá trị này là 745 tỷ đồng. Lộ dấu hiệu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
(Ngày Nay) - Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quý 1/2026, nhiều chuyên gia và tổ chức phân tích cho rằng dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap – nhóm vốn hóa vừa được đánh giá còn dư địa tăng trưởng và có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn so với nhóm VN30…
(Ngày Nay) - Nghị định mới của Chính phủ quy định việc thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống AI, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập, cập nhật, công khai, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các nền tảng này.