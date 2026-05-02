Tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Tăng chỉ tiêu để giữ vững mục tiêu an sinh giáo dục

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, với tổng số hơn 118.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập. Con số này được điều chỉnh tăng so với phương án ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của học sinh sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 176 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 với 117.355 chỉ tiêu. Cùng với đó, 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển thêm 1.195 học sinh, nâng tổng quy mô tuyển sinh công lập toàn thành phố lên 118.550 chỉ tiêu.

Năm học 2026 - 2027 cũng ghi nhận sự xuất hiện của 5 trường THPT mới, góp phần bổ sung đáng kể nguồn cung chỗ học, gồm các trường tại phường Phú Mỹ, Tân Phú, Thới An, Dĩ An và Đông Hưng Thuận. Đây được xem là bước đi nhằm giải bài toán quá tải học sinh ở nhiều khu vực, nhất là sau khi TP Hồ Chí Minh mở rộng địa giới.

Bên cạnh hệ công lập, toàn thành phố còn có 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm GDTX tuyển sinh hơn 16.200 chỉ tiêu. Khối trường THPT tư thục dự kiến tuyển trên 32.000 học sinh, trong khi hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận hơn 10.000 học sinh. Như vậy, tổng nguồn cung chỗ học sau THCS tiếp tục được mở rộng theo hướng đa dạng hóa lựa chọn.

Ở từng khu vực, phần lớn các trường THPT giữ ổn định hoặc tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Tại khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh trước sáp nhập), chỉ có 2 đơn vị giảm chỉ tiêu, trong khi nhiều trường tăng mạnh như THPT Phước Kiển, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Võ Trường Toản và THPT Hồ Thị Bi.

Tương tự, khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cũng ghi nhận xu hướng tăng chỉ tiêu ở đa số trường, chỉ có số ít trường điều chỉnh giảm nhẹ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025 - 2026 tăng gần 43.000 em so với năm trước, tạo áp lực lớn lên công tác tuyển sinh. Nếu giữ sĩ số 45 học sinh/lớp, hệ thống trường công lập chỉ có thể tiếp nhận khoảng 103.700 học sinh, tương đương 61%.

Trước thực tế này, ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, bổ sung phòng học, trang thiết bị để nâng quy mô tuyển sinh lên hơn 118.000 chỉ tiêu. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh, duy trì tỷ lệ trên 70% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lớp 10 công lập như các năm trước.

Theo kế hoạch, ngày 4/5, Sở sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường. Từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (thêm, bớt hoặc thay đổi thứ tự), nhưng không được thay đổi loại hình đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Đây tiếp tục là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, song với việc tăng mạnh chỉ tiêu, cơ hội trúng tuyển vào trường công lập được kỳ vọng sẽ rộng mở hơn cho học sinh toàn Thành phố.