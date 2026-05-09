Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại trường chất lượng cao

(Ngày Nay) - Việc phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện phổ cập giáo dục và không tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong giáo dục công lập. Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng, phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội, được nêu trong Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, việc tổ chức học tập tại cơ sở giáo dục chất lượng cao được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người học và cha mẹ học sinh; Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền công nhận; thực hiện công khai, minh bạch về mục tiêu, tiêu chí, chương trình, mức thu và cam kết chất lượng để xã hội giám sát.

Cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập có trách nhiệm bảo đảm tỷ lệ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn theo quy định; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm cơ hội học tập. Cơ sở giáo dục chất lượng cao thực hiện quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động giáo dục và quản trị nhà trường theo quy định của pháp luật; quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước, người học, cha mẹ học sinh và xã hội.

Việc tổ chức và phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của cơ sở giáo dục; gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội cũng quy định chi tiết hệ thống tiêu chí của cơ sở giáo dục chất lượng cao, gồm các nội dung về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và các dịch vụ giáo dục. Quy định cũng nêu rõ trình tự, thủ tục xét công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; công tác kiểm tra, đánh giá…

Về tuyển sinh, các cơ sở giáo dục chất lượng cao được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố. Việc tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; không làm ảnh hưởng đến việc bảo đảm chỗ học cho học sinh trong độ tuổi phổ cập trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, có thể kết hợp nhiều hình thức như xét tuyển, đánh giá năng lực, kiểm tra, phỏng vấn hoặc các hình thức khác theo quy định...