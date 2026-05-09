Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại trường chất lượng cao

(Ngày Nay) - Việc phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện phổ cập giáo dục và không tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong giáo dục công lập. Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng, phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội, được nêu trong Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND TP Hà Nội.
Ảnh minh họa
Theo đó, việc tổ chức học tập tại cơ sở giáo dục chất lượng cao được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người học và cha mẹ học sinh; Cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền công nhận; thực hiện công khai, minh bạch về mục tiêu, tiêu chí, chương trình, mức thu và cam kết chất lượng để xã hội giám sát.

Cơ sở giáo dục chất lượng cao công lập có trách nhiệm bảo đảm tỷ lệ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn theo quy định; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm cơ hội học tập. Cơ sở giáo dục chất lượng cao thực hiện quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động giáo dục và quản trị nhà trường theo quy định của pháp luật; quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước, người học, cha mẹ học sinh và xã hội.

Việc tổ chức và phát triển cơ sở giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của cơ sở giáo dục; gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội cũng quy định chi tiết hệ thống tiêu chí của cơ sở giáo dục chất lượng cao, gồm các nội dung về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và các dịch vụ giáo dục. Quy định cũng nêu rõ trình tự, thủ tục xét công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; công tác kiểm tra, đánh giá…

Về tuyển sinh, các cơ sở giáo dục chất lượng cao được tuyển sinh trên phạm vi toàn thành phố. Việc tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; không làm ảnh hưởng đến việc bảo đảm chỗ học cho học sinh trong độ tuổi phổ cập trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, có thể kết hợp nhiều hình thức như xét tuyển, đánh giá năng lực, kiểm tra, phỏng vấn hoặc các hình thức khác theo quy định...

trường chất lượng cao Hà Nội giáo dục

Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).
Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.