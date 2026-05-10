Chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025

(Ngày Nay) - Sáng 9/5, Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I – năm 2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương".

Với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời góp phần khơi dậy tình yêu sách trong các em, Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - năm 2025, với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.

Cuộc thi có sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM, Trường đại học Cửu Long, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty Văn hóa Hương Trang, hướng đến mục tiêu chung: nuôi dưỡng văn hóa đọc và tình yêu sách trong thiếu nhi.

Được phát động từ tháng 6/2025, cuộc thi thu hút sự quan tâm và tham gia của các em nhỏ và gia đình từ mọi miền Tổ quốc, lan tỏa đến các tỉnh thành xa.

Sau các vòng thi sôi nổi, 6 thí sinh kể chuyện xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết, mang đến những câu chuyện đặc sắc với thông điệp ý nghĩa. Gồm có:

1. Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7, Trường Tiểu học Lô mô nô xốp - Hà Nội) - Dế mèn phiêu lưu ký (nhà văn Tô Hoài)

2. Phạm Minh Bảo Ngọc (lớp 5/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ - TPHCM) - Mưa đỏ (nhà văn Chu Lai)

3. Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, Trường Tiểu học Đống Đa - TPHCM) - Chị Út Tịch hay Người mẹ cầm súng (nhà văn Nguyễn Thi)

4. Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) – Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)

5. Văn Huỳnh Ngọc Diệp (lớp 5/3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) – Hàng xóm của tôi Totoro (NXB Kim Đồng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Studio Ghibli – Nhật Bản)

6. Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, TPHCM) – Chuyện ở làng mênh mông (nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền)

Thành phần ban giám khảo vòng chung kết gồm có: ông Trần Đình Ba - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM; NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ (Kịch 5B); Đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo, giảng viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM; NSƯT Võ Minh Lâm; bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký toà soạn Báo Phụ Nữ TPHCM

Kết quả, bé Nguyễn Ngọc Minh Châu với phần nhập vai thành chú dế mèn đeo kính cận đáng yêu kể lại Dế mèn phiêu lưu ký – tác phẩm thiếu nhi kinh điển đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam – một cách đầy tự tin mà cũng thật hồn nhiên đã đoạt giải Nhất.

Đại diện ban giám khảo, ông Trần Đình Ba (Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Tổng hợp TPHCM) đánh giá cao hình ảnh chú dế mèn Minh Châu nhỏ tuổi, bị cận mà rất tự tin. Em đã tóm lược được câu chuyện rất dài và tạo được điểm nhấn cũng như lan tỏa thông điệp qua từng giai đoạn cuộc đời nhân vật. Chỉ trong 10 phút, Minh Châu đã truyền tải được nhiều thông điệp – biết sửa sai, sống khiêm tốn, bênh vực kẻ yếu, sống vì bạn bè, vì cộng đồng – được tác giả Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm. Cùng với đó, thí sinh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục, đạo cụ và cả sáng tạo một bài vè thú vị cho phần trình bày.

Giải Nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp với phần trình bày sinh động, cuốn hút, thể hiện niềm yêu thích sâu sắc quyển sách tranh Hàng xóm của tôi Totoro. Ngọc Diệp cho rằng, mỗi người có cảm nhận riêng về câu chuyện, riêng đối với em là thông điệp về những hạt mầm không lớn lên bằng nước mà bằng trí tưởng tượng và cảm xúc của con người, hãy để những hạt mầm đó sinh sôi và tưới tắm tâm hồn chúng ta.

Chỉ mới 10 tuổi nhưng em Phạm Minh Bảo Ngọc đã có sự đồng cảm với câu chuyện lịch sử đầy bi tráng trong tiểu thuyết Mưa đỏ. Với phần thi được dàn dựng công phu, thể hiện được nhiều “tài lẻ” của người kể chuyện, Bảo Ngọc đã đoạt giải Ba.

Còn lại, các thí sinh Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Mai Nguyễn Quốc Bảo và Huỳnh Phúc An đồng giải Khuyến khích.

Bên cạnh các giải thưởng cao nhất, chương trình còn trao giải Khuyến đọc cho 6 thí sinh dừng chân ở vòng bán kết. Đây là sự ghi nhận tinh thần tham gia, tình yêu sách và nỗ lực của các em trong suốt hành trình cuộc thi. Ban tổ chức mong muốn giải thưởng này sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đọc sách, tiếp tục kể chuyện và giữ cho mình niềm vui khám phá thế giới qua từng trang sách.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải Trường có nhiều thí sinh dự thi nhất cho Trường Tiểu học Lômônôxốp. Sự tham gia tích cực của nhà trường cho thấy vai trò quan trọng của môi trường học đường trong việc khuyến khích học sinh đọc sách, xây dựng thói quen đọc và tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực ngôn ngữ, cảm xúc, sự tự tin trước tập thể.

Một điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình là hoạt động trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn. Tủ sách gồm các đầu sách do Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM trao tặng, cùng sách của hai thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc và Phạm Minh Bảo Ngọc gửi tặng. Hoạt động này thể hiện tinh thần lan tỏa của cuộc thi: từ một bạn nhỏ yêu sách, niềm vui đọc sách có thể được chia sẻ đến nhiều bạn nhỏ khác; từ một câu chuyện được kể hôm nay, nhiều câu chuyện đẹp khác có thể tiếp tục được mở ra trong lớp học, thư viện và đời sống học đường.

Với trẻ em, sách không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn nuôi dưỡng trí tưởng tượng, cảm xúc và nhân cách. Mỗi trang sách hay có thể gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm của yêu thương, sẻ chia và cách sống tử tế. Từ tinh thần đó, cuộc thi không đặt nặng việc tranh tài mà hướng đến việc khuyến khích trẻ em đọc sách, biết cảm nhận điều hay từ sách và mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện đẹp với gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Thông qua Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025, Báo Phụ Nữ TP.HCM kỳ vọng góp thêm một hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích thiếu nhi đến gần hơn với sách. Quan trọng hơn, cuộc thi mong muốn giúp các em biết lắng nghe, biết cảm nhận, biết kể lại và chia sẻ những điều tốt đẹp từ trang sách bằng chính giọng nói, cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và từ những giọng kể trong trẻo của trẻ em hôm nay, tình yêu sách sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, lớn lên cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Bà Lý Việt Trung – Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM cho biết trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh, trẻ em hôm nay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì vậy, việc giữ gìn thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và xây dựng đời sống tinh thần cho trẻ lại càng trở nên quan trọng. “Một cuốn sách hay không chỉ giúp các em học thêm kiến thức. Quan trọng hơn, sách giúp các em biết yêu thương, biết sẻ chia, biết rung động trước những điều tử tế trong cuộc sống. Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng, mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là phần thi của một em nhỏ, mà còn là một “hạt mầm yêu thương” được gieo vào cộng đồng”, bà Lý Việt Trung nhận định.

Trong khuôn khổ chung kết cuộc thi lần 1, Báo Phụ nữ TPHCM phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 2 - năm 2026 với mong muốn tiếp tục lan toả tình yêu sách và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng. Thông qua việc đọc và kể lại những câu chuyện mình yêu thích, những người thực hiện cuộc thi mong muốn các em có thêm cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Những nỗ lực từ Báo Phụ nữ TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi mong được chung tay tạo ra chân chơi để các em khơi dậy tình yêu sách, rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ, diễn đạt và kể chuyện từ đó góp vào phong trào văn hoá đọc của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.