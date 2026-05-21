Biện pháp giảm nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy việc duy trì tập thể dục đều đặn trước khi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, đặc biệt ở các bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân ở giai đoạn sớm của bệnh.

Nhóm nghiên cứu gồm Giáo sư Lee Yu Young và Giáo sư Seo Jun Hyung thuộc Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Samsung Seoul, cùng Giáo sư Han Kyung Do thuộc Khoa Thông tin, Thống kê và Toán học Bảo hiểm của Đại học Soongsil, cho biết đã xác nhận mối liên quan giữa hoạt động thể chất trước khi chẩn đoán và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về ung thư của Hàn Quốc, phân tích 8.833 phụ nữ trong độ tuổi từ 19-79 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung trong giai đoạn 2012-2017 và từng tham gia khám sức khỏe định kỳ trong vòng một năm trước khi phát hiện bệnh.

Theo kết quả phân tích, tại thời điểm được chẩn đoán, phần lớn bệnh nhân ở giai đoạn sớm, khi ung thư còn khu trú tại vị trí ban đầu, với 5.728 trường hợp, chiếm 64,9%. Ngoài ra, có 2.091 bệnh nhân (23,7%) mắc ung thư tiến triển tại chỗ và 439 bệnh nhân (5%) đã di căn xa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu duy trì hoạt động thể chất cường độ cao trước khi được chẩn đoán có nguy cơ tử vong thấp hơn 36% so với nhóm không vận động. Đối với những người duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, nguy cơ này giảm tới 38%.

Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận xu hướng nguy cơ tử vong giảm dần khi tổng mức tiêu hao năng lượng từ các hoạt động thể chất tăng lên. Đối với bệnh nhân ở giai đoạn đầu, nguy cơ tử vong giảm tới 43% ở nhóm có mức tiêu hao năng lượng cao hơn.

Hiệu quả tích cực của việc tập thể dục được đánh giá rõ rệt hơn ở nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân có thể do người cao tuổi thường có khả năng dự trữ thể chất thấp hơn, khiến thói quen vận động hằng ngày có ảnh hưởng lớn hơn đến diễn tiến bệnh sau khi được chẩn đoán ung thư.

Giáo sư Lee Yu Young cho biết nghiên cứu đã chứng minh hoạt động thể chất trước thời điểm chẩn đoán có thể là yếu tố quan trọng tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ sống sót giữa các bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Theo ông, đặc biệt đối với bệnh nhân ở giai đoạn đầu hoặc bệnh nhân cao tuổi, duy trì vận động thể chất thường xuyên có thể đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện tiên lượng điều trị.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Ung thư Phụ khoa.