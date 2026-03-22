BIM Land khởi công Thanh Phú Centre Point, kiến tạo tâm điểm giao thương mới tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng của một dự án được định hướng phát triển thành đô thị thương mại tích hợp, góp phần hình thành tâm điểm giao thương và nhịp sống mới tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Bến Lức – điểm kết nối chiến lược của vùng động lực phía Tây

Nằm tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Bến Lức đang ngày càng khẳng định vai trò là một điểm kết nối quan trọng trong cấu trúc phát triển vùng. Khu vực này hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, đồng thời đón làn sóng phát triển mạnh của công nghiệp, logistics và dịch chuyển dân cư theo việc làm.

Không chỉ là nơi trung chuyển, Bến Lức đang từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của khu Tây - nơi hội tụ các điều kiện để hình thành một mô hình đô thị mới: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa thúc đẩy giao thương, tiêu dùng, dịch vụ và vận hành kinh doanh trong một hệ sinh thái đồng bộ.

Thanh Phú Centre Point – đô thị thương mại tích hợp, mở ra tâm điểm giao thương mới

Tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối của khu vực, Thanh Phú Centre Point được BIM Land định hướng phát triển theo mô hình đô thị thương mại tích hợp, với kỳ vọng trở thành một tâm điểm mới về giao thương, tiêu dùng và dịch vụ tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Dự án được quy hoạch với nhiều cấu phần chức năng nhằm tạo nên một hệ sinh thái đô thị đa lớp, bao gồm: Mega Mall 9,5 ha; Công viên trung tâm 8 ha; Hồ sinh thái 3,8 ha; Không gian sự kiện quy mô lớn, sức chứa lên tới 10.000 người; Show nhạc nước quy mô lớn hàng đêm trên hồ trung tâm.

Với cấu trúc phát triển tích hợp, Thanh Phú Centre Point không chỉ hướng tới hình thành một dự án bất động sản quy mô lớn, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm đến có khả năng thu hút dòng người, giữ nhịp tiêu dùng tại chỗ và thúc đẩy các hoạt động thương mại – dịch vụ – giải trí ngay tại địa phương.

Triết lý phát triển của BIM Land: từ xây dựng dự án đến kiến tạo điểm đến có sức sống lâu dài

Theo đuổi chiến lược phát triển bất động sản một cách bài bản và dài hạn, BIM Land xác định bất động sản không chỉ là việc tạo lập công trình hay đưa sản phẩm ra thị trường. Giá trị bền vững của một dự án chỉ thực sự được hình thành khi quy hoạch, sản phẩm, tiện ích, vận hành và dòng người cùng được đặt trong một tư duy phát triển thống nhất.

Với BIM Land, một dự án thành công không chỉ được đo bằng tốc độ bán hàng, mà còn bằng khả năng hình thành nhịp sống thực, giá trị sử dụng thực và tiềm năng tăng trưởng lâu dài cho cư dân, nhà đầu tư và địa phương. Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà BIM Land kiên định theo đuổi trong quá trình phát triển các khu đô thị, quần thể nghỉ dưỡng và tổ hợp bất động sản tích hợp trên nhiều vùng đất giàu tiềm năng của Việt Nam.

Thanh Phú Centre Point vì vậy được định vị không đơn thuần là một dự án mới, mà là một phần trong tầm nhìn lớn hơn: kiến tạo một hạ tầng sống mới cho khu Tây, nơi con người có thể an cư, kinh doanh, kết nối và tận hưởng các trải nghiệm đô thị chất lượng trong cùng một không gian phát triển đồng bộ.

Hơn 30 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị và điểm đến

Thanh Phú Centre Point tiếp tục nối dài hành trình phát triển của BIM Group nói chung và BIM Land nói riêng trong hơn 30 năm qua. Từ nền tảng của một tập đoàn đa ngành với kinh nghiệm phát triển những dự án quy mô lớn, BIM Land đã từng bước khẳng định năng lực trong việc kiến tạo các khu đô thị và điểm đến có bản sắc - nơi không chỉ có sản phẩm bất động sản, mà còn có hệ tiện ích, dịch vụ, vận hành và sức sống được hình thành theo thời gian.

Kinh nghiệm đó cho phép BIM Land tiếp cận mỗi dự án bằng tư duy tổng thể hơn: không chỉ nhìn vào giá trị của một sản phẩm đơn lẻ, mà nhìn vào khả năng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tạo lực hút cư dân, du khách, nhà đầu tư và các hoạt động thương mại - dịch vụ đi kèm. Đây cũng là nền tảng để BIM Land triển khai Thanh Phú Centre Point như một đô thị thương mại tích hợp có khả năng tạo lập nhịp sống và động lực tăng trưởng mới cho khu vực.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, chia sẻ: “Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản và kiến tạo các điểm đến, chúng tôi tin rằng giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí, mà ở khả năng hình thành một không gian sống, giao thương và vận hành bền vững theo thời gian. Tại Thanh Phú Centre Point, BIM Land mong muốn kiến tạo một tâm điểm mới cho khu Tây – nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và các hoạt động thương mại, qua đó góp phần nâng cao diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.”

Đại diện lãnh đạo xã Bến Lức, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Lức, cho biết: “Việc khởi công Thanh Phú Centre Point là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị của địa phương, trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cùng các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng nguồn thu ngân sách và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.”