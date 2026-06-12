Một cánh cổng mở ra hai thế giới sống của giới tinh hoa Hải Phòng tại Vinhomes Royal Island

(Ngày Nay) -Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) đang mở ra một chuẩn sống mới, sở hữu một "lãnh địa" biệt lập giữa thiên nhiên nhưng vẫn hưởng trọn những đặc quyền đẳng cấp quốc tế. Đây cũng là lời giải cho bài toán mà giới tinh hoa toàn cầu luôn theo đuổi: làm thế nào để cân bằng giữa sự riêng tư tuyệt đối và khả năng kết nối với cộng đồng ưu tú.

Lãnh địa riêng giữa lòng đô thị đang chuyển mình

Có một nghịch lý đang diễn ra tại các đô thị lớn trên thế giới: càng thành công, con người càng khao khát những khoảng lặng riêng tư. Từ New York, Singapore đến Dubai, những bất động sản được săn đón nhất không phải là penthouse tại các tòa nhà chọc trời, giữa các đại lộ đông đúc mà là những biệt thự bên mặt nước, trong các khu biệt lập.

Xu hướng ấy đang hiện hữu tại Hải Phòng khi khu vực trung tâm dần quá tải, thiếu thốn tiện ích, mảng xanh, diện tích chật hẹp không còn thỏa mãn được nhu cầu hưởng thụ của tầng lớp thành đạt mới.

Và chỉ cách nội đô thành phố 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia, hiện hữu một đô thị mang chuẩn sống khác biệt trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng), đó là Vinhomes Royal Island. Khu đô thị được bao bọc bởi ba dòng sông lớn gồm sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng. Sự hiện diện của mặt nước ở mọi hướng tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên hiếm có giữa thủ phủ công nghiệp năng động bậc nhất miền Bắc.

Theo quy hoạch thành phố, khu vực Bắc sông Cấm được xác định là một trong ba hướng phát triển đô thị đột phá với Trung tâm chính trị - hành chính mới đặt tại Thủy Nguyên. Nhờ đó, đô thị đảo Vinhomes Royal Island trở thành một phần của trung tâm phát triển mới của Hải Phòng.

Sự dịch chuyển của tầng lớp thành đạt về đảo Hoàng Gia không đơn thuần là lựa chọn nơi ở, mà là lựa chọn đón đầu dòng chảy phát triển của thành phố. Đây cũng là nơi cư dân tinh hoa tìm kiếm một không gian sống riêng tư, khác biệt và xứng tầm với những giá trị mà họ đã tạo dựng.

"Thủ phủ sống" đẳng cấp quốc tế

Nếu phía sau cánh cửa mỗi căn biệt thự Vinhomes Royal Island là sự tĩnh tại của một khu nghỉ dưỡng riêng, thì phía ngoài lại là nhịp sống sôi động của một đô thị hiện đại đang vận hành thực tế.

Sở hữu căn biệt thự tại Đảo Vua vào đầu năm 2026, anh Trần Anh Hùng (42 tuổi, Hải Phòng) gói gọn cuộc sống mới bằng cụm từ “trọn vẹn mỹ vị như bậc đế vương”. Hai mặt sinh thái gồm biển riêng, cát trắng sau nhà và sông xanh trước mặt, đưa nắng, gió vào từng góc nhỏ, lấp đầy không gian sống bằng sinh khí, năng lượng dồi dào. Ngự hoa viên nằm ngay trung tâm nội khu, tạo nên những buổi chiều yên ả, thư thái, tĩnh dưỡng Thân - Tâm - Trí.

Nhưng cũng chỉ cần bước lên những con đường nội khu rộng thoáng, cư dân đã tới tâm điểm lễ hội sau vài phút di chuyển. Vincom Mega Mall rộng 55.000 m2 - thiên đường mua sắm, ẩm thực, giải trí sở hữu hơn 100 thương hiệu đình đám; phố đi bộ công viên Vũ Yên - nhịp đập 24/7 của đô thị đảo sáng đèn hàng đêm với chuỗi sự kiện và hàng trăm ngành hàng kinh doanh sầm uất.

“Thứ Bảy, Chủ Nhật nào cả gia đình tôi cũng đổ về phố đi bộ, quảng trường châu Âu. Sắp tới đây có ngày hội nướng, ẩm thực chào hè. Mấy đứa trẻ háo hức tham gia workshop, người lớn thì ăn uống, nghe nhạc, rồi xem pháo hoa tầm cao. Cuối tuần nào cũng như hội”, anh Hùng chia sẻ.

Cũng theo anh Hùng, sau hơn nửa năm chuyển về sinh sống, điều khiến anh ấn tượng nhất là sức sống ngày càng rõ nét của đô thị đảo. Hơn giá trị của một bất động sản để ở, Vinhomes Royal Island đang dần vận hành như một trung tâm trải nghiệm, du lịch và giải trí mới của Hải Phòng.

Sân golf 36 hố rộng 160 ha thường xuyên trở thành điểm hẹn của các giải đấu quy mô lớn, thu hút cộng đồng golfer trong và ngoài nước. Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl không chỉ là nơi trẻ em cư dân tiếp cận bộ môn thể thao quý tộc mà còn là điểm đến trải nghiệm độc đáo của du khách. Trong khi đó, VinWonders và Safari liên tục đón lượng lớn khách tham quan mỗi dịp cuối tuần. Còn bến du thuyền mở ra những hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hay quần đảo Cát Bà. Từng mảnh ghép tiện ích đang kết nối với nhau để hình thành một hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - vui chơi - trải nghiệm hiếm có tại miền Bắc.

Quan trọng hơn cả, những tiện ích ấy không tồn tại đơn lẻ mà đang được cộng hưởng bởi một cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc. Hàng nghìn cư dân đã chuyển về sinh sống, hàng loạt hoạt động thương mại, dịch vụ đã đi vào vận hành, tạo nên nhịp sống sôi động mỗi ngày.

Khi cực tăng trưởng Bắc sông Cấm dần hình thành, Vinhomes Royal Island đón đầu xu hướng dịch chuyển của cư dân tinh hoa, kiến tạo một chuẩn sống mới tại Hải Phòng. Đó là nơi sự riêng tư, thiên nhiên, tiện nghi và cộng đồng cùng hội tụ, đưa những giá trị từng được xem là đặc quyền của giới thượng lưu trở thành trải nghiệm thường nhật.