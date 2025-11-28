Bộ ảnh “Người giấu bóng - Rối phơi hồn” mang đến góc nhìn thị giác mới về rối nước Việt Nam

(Ngày Nay) - Là một trong những điểm nhấn của dự án truyền thông Ngả Bóng Thuỷ Đình, bộ ảnh “Người giấu bóng - Rối phơi hồn” ra mắt ngày 18/11 vừa qua đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống và thông điệp mà bộ ảnh gửi gắm.

Dự án Ngả Bóng Thủy Đình do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với mục tiêu quảng bá rối nước Việt Nam đến giới trẻ và bạn bè quốc tế, qua các sản phẩm truyền thông như video, phỏng vấn, bài viết, và đặc biệt là bộ ảnh lần này.

Lấy cảm hứng từ mối liên kết giữa nghệ nhân rối nước và những “linh hồn gỗ” mà họ điều khiển, bộ ảnh “Người giấu bóng – Rối phơi hồn” đã khai thác câu chuyện song hành giữa người đứng sau tấm màn và con rối xuất hiện trên mặt nước. Ý tưởng bộ ảnh xuất phát từ mong muốn khắc họa phần hồn thầm lặng của nghệ thuật rối nước: từ bàn tay tỉ mỉ chăm sóc con rối, đến những động tác điều khiển trên sân khấu, để rồi những câu chuyện ấy được thức giấc và ngân vang trên mặt nước.

Bộ ảnh “Người giấu bóng – Rối phơi hồn” kể lại câu chuyện của nghệ nhân và con rối qua ba hồi, mỗi hồi mở ra một nhịp cảm xúc riêng. Hồi đầu, mang tên “Khai mở: Hoà nhập - Hoá thân”, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi nghệ nhân chạm vào con rối qua lớp voan hay mặt nước. Ánh mắt tập trung, bàn tay nhẹ nhàng, tạo nên sự tò mò và gợi câu hỏi “ai là hồn của ai?”, mở đầu cho mối liên kết tinh tế giữa người và rối.

Hồi thứ hai “Đối thoại: Sau mành - Tri âm - Hồi sinh” hé mở thế giới sau sân khấu, nơi mọi ánh sáng của con rối đều được đánh đổi bằng sự bền bỉ và chăm chút của nghệ nhân. Ở đó, từng chi tiết nhỏ được nâng niu, từng vết sứt được vá lại, như cách họ lặng lẽ truyền hơi ấm và ký ức vào “người bạn đồng hành” của mình. Nhờ những đôi tay khuất sau màn ấy, con rối mới có thể bước ra mặt nước mà toả sáng trọn vẹn.

Hồi thứ hai, đưa người xem vào hậu trường nơi nghệ nhân âm thầm chuẩn bị cho mỗi buổi diễn. Từ những động tác kiểm tra dây rối, con rối sau sân khấu, đến khoảnh khắc nghệ nhân và “người bạn đồng hành” cùng bước trên cầu gỗ như hai tri âm gắn bó. Hồi 2 kết lại với cảnh nghệ nhân vá lại rối, tặng lại cho nó sức sống mới - để con rối không chỉ đứng trên mặt nước, mà sống bằng chính ký ức và tình yêu nghề của người điều khiển.

Hồi cuối “Hóa giải và truyền lửa: Dung hợp - Truyền lửa - Rối phơi hồn” ghi lại khoảnh khắc đời thường hòa vào sân khấu: người và rối giao nhịp trên mặt nước, bàn tay cũ - mới cùng nâng rối, truyền lại hơi thở nghề cho thế hệ tiếp nối, rồi lặng lẽ lùi xuống để con rối tự phơi hồn trước ánh sáng. Hồi kết khép lại chuỗi cảm xúc để lại dư âm về sự tiếp nối bền bỉ và sức sống trường tồn của di sản - nghệ thuật múa rối nước.

Qua ba hồi, bộ ảnh “Người giấu bóng – Rối phơi hồn” không chỉ kể câu chuyện về mối liên kết tinh tế giữa nghệ nhân và con rối, mà còn khắc họa tâm huyết, tình yêu nghề và giá trị truyền thống của múa rối nước Việt Nam. Từng khung hình, từ hậu trường thầm lặng đến sân khấu ánh sáng, đều mang sắc thái hoài niệm và mơ hồ, gợi nhắc người xem về sự trân trọng và tiếp nối di sản. Ngay sau khi ra mắt, bộ ảnh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, trở thành cầu nối đưa nghệ thuật rối nước đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ, tinh thần sáng tạo và khả năng lan tỏa văn hóa truyền thống qua góc nhìn hiện đại.