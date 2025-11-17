Khám phá rối nước Việt qua chuỗi video truyền thông sáng tạo

(Ngày Nay) - Từ sân khấu làng quê đến thế giới trực tuyến, nghệ thuật múa rối nước đang được kể lại bằng cách thức mới qua chuỗi video truyền thông của dự án “Ngọc Thủy Đình”. Những thước phim sinh động không chỉ tái hiện hậu trường sân khấu mà còn lan tỏa tình yêu di sản bằng ngôn ngữ hiện đại trên không gian số.

Với thông điệp “Giữ hồn rối Việt, khơi tân sắc nước”, dự án “Ngọc Thủy Đình” được khởi xướng bởi nhóm sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí - Truyền, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dự án hướng đến việc bảo tồn và làm mới nghệ thuật múa rối nước, di sản sân khấu dân gian độc đáo của người Việt bằng công nghệ truyền thông hiện đại.

Rối nước sống động trên nền tảng số

Điểm nhấn nổi bật của dự án là chuỗi video truyền thông được thực hiện trên các nền tảng Facebook, TikTok và Threads. Mỗi video mở ra một câu chuyện riêng về thế giới phía sau sân khấu thủy đình, được kể lại bằng góc nhìn trẻ trung, gần gũi. Trong đó, nhân vật trung tâm là Tệu, truyền nhân của chú Tễu dân gian, người dẫn dắt khán giả khám phá hành trình sáng tạo của các nghệ nhân qua giọng kể dí dỏm và hóm hỉnh. Từng tập video khắc họa những câu chuyện phía sau thuỷ đình, từ khắc gỗ, sơn màu, tạo hình con rối cho đến lúc chúng chuyển động nhịp nhàng giữa làn nước.

Đồng hành Tệu là Vui Vẻ, nhân vật đặc biệt với khả năng biến những điều phức tạp trở nên dễ hiểu và sinh động. Hai nhân vật dẫn dắt khán giả khám phá kiến thức về rối nước, “đơn giản hoá” nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Nhờ đó, các video này nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng, mang lại trải nghiệm vừa hấp dẫn vừa dễ tiếp cận.

Nhân vật Tệu và Vui Vẻ dẫn dắt khán giả khám phá thế giới rối nước.Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với cách dự án đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Bạn Lê Quang Hùng, sinh viên năm hai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ: “Trước đây, mình nghĩ múa rối nước là thứ gì đó xa lạ, chỉ thấy trong các buổi biểu diễn hay trang sách. Tuy nhiên, chuỗi video ‘Đơn giản hoá rối’ lại giúp mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Cách kể chuyện của Tệu và Vui Vẻ khiến mình vừa thích thú, vừa hiểu thêm về giá trị của nghệ thuật truyền thống.”

Lan tỏa truyền thống bằng sáng tạo trẻ

“Ngọc Thủy Đình” không chỉ là một dự án sinh viên, mà còn là minh chứng cho xu hướng kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ truyền thông số. Thông qua chuỗi video truyền thông, các bạn trẻ đã đưa nghệ thuật rối nước thành những sản phẩm nội dung sáng tạo, gần gũi và dễ tiếp cận với khán giả.Rối nước đến gần hơn với khán giả qua dự án “Ngọc Thủy Đình”.

Bạn Nguyễn Minh Trang, Trưởng Ban Tổ chức Dự án, chia sẻ: “Thông qua dự án “Ngọc Thuỷ Đình”, chúng tôi mong muốn vừa gìn giữ tinh hoa của múa rối nước, vừa kể lại câu chuyện ấy bằng cách hiện đại, sinh động và gần gũi. Mục tiêu là giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống mà vẫn hòa nhịp cùng đời sống đương đại”.

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và kỹ thuật hiện đại thể hiện tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa văn hóa bằng ngôn ngữ riêng của thời đại. Dự án không giới hạn di sản rối nước trong những sân khấu biểu diễn, mà mở rộng ra không gian số, nơi mỗi lượt xem, mỗi bình luận đều trở thành một cách trân trọng và gìn giữ văn hóa Việt.

Bằng tinh thần sáng tạo và tình yêu nghệ thuật văn hoá dân tộc, “Ngọc Thủy Đình” đã mở ra một góc nhìn mới trong việc bảo tồn di sản, giúp nghệ thuật múa rối nước truyền thống trở thành một phần sống động trong đời sống hôm nay. Thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo, dự án khẳng định văn hóa truyền thống vẫn tràn đầy sức sống khi được thế hệ trẻ kể lại bằng cảm xúc và ngôn ngữ riêng.