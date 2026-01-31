Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao các quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Lễ công bố có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các ông: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, cán bộ cơ quan các ban Đảng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng tham dự.

Tại Lễ công bố, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm, chỉ định ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức: Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bản lĩnh của ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Xuân Thắng trong nhiệm kỳ XIII vừa qua; mong muốn các ông tiếp tục cống hiến, đóng góp, quan tâm, trao đổi kinh nghiệm với các thế hệ kế cận, chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa nước ta vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội, thực hiện các mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn đều là những cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, thời gian công tác và trưởng thành từ những cơ quan, với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau; chúc mừng hai đồng chí được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định giữ cương vị trọng trách mới, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, đóng góp của các đồng chí trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư tin tưởng với bề dày công tác trong những lĩnh vực được giao nhiệm vụ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trước hết là các ban của Đảng, cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội, các địa phương, của cả hệ thống chính trị, ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn sẽ có những đóng góp quan trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các mặt công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp đi vào chiều sâu; đưa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ thực sự là trường đảng cao cấp, trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại sự kiện, ông Lê Minh Trí, bày tỏ cảm ơn, sự tin tưởng của Bộ Chính trị và của Tổng Bí thư, với tinh thần khẩn trương triển khai các văn kiện Đại hội cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo cơ quan, ngành, lĩnh vực phụ trách; tăng cường sự phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới; xác định những lĩnh vực trực tiếp phục vụ cho lãnh đạo phát triển đất nước nhằm đạt được mục tiêu ổn định xã hội, đất nước phát triển nhanh và bền vững, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn, như mục tiêu, yêu cầu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Ông Lê Minh Trí chia sẻ vẫn phải tiếp tục kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đủ sức răn đe nhưng đồng thời cũng phải tập trung xử lý tham nhũng trong những lĩnh vực mới có tiềm ẩn nguy cơ cao, tăng cường kiểm soát quyền lực để đảm bảo công tác này đạt hiệu quả, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong Đảng cũng như trong toàn xã hội.

Một vấn đề mới, yêu cầu mới trong nhiệm kỳ này là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đảm bảo yêu cầu đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phải làm sao góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ cho sự phát triển đất nước. Với yêu cầu mới này, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải có quan điểm tư duy, cách tiếp cận mới, cách làm mới phù hợp để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng là tăng tốc phát triển hai con số và tự tin đưa đất nước phát triển.

Ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm, cách làm của các đồng chí tiền nhiệm, tiếp tục làm tốt công tác, đồng thời huy động sự đoàn kết, nhất trí để tham mưu cho Đảng những quan điểm chủ trương, cách làm mới đáp ứng được yêu cầu mới mà nhiệm kỳ này đặt ra; phấn đấu để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày: 1/11/1960; ngày vào Đảng: 6/7/1984; quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII (tháng 8/2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV; Trưởng Ban Nội chính Trung ương (tháng 1/2026); đại biểu Quốc hội: khóa XIV, XV; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh ngày: 3/4/1971; ngày vào Đảng: 16/5/1995; quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (tháng 8/2025), Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tháng 1/2026); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Đảng.