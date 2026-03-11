Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng

(Ngày Nay) - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng.

Tham dự buổi lễ, về phía Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam có Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân – nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các Thường trực và Trưởng Ban chuyên môn, cán bộ văn phòng của Trung ương Hội; về phía Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng có nhà báo Chu Thị Loan – Tổng Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Tạp chí.

Theo quyết định 39/2026/QĐ-TWH của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, nhà báo Phan Chí Hiếu chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng kể từ ngày 26/2/2026.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập, nhà báo Phan Chí Hiếu là Uỷ viên Ban Biên tập, Phó Bí thư Chi uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng. Với gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực, nhà báo Phan Chí Hiếu đã kinh qua lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, được đánh giá cao về kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân ghi nhận những nỗ lực của tập thể Tạp chí trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về tính chính xác, kịp thời và nhân văn của thông tin ngày càng cao. Việc bổ nhiệm tân Phó Tổng Biên tập được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực điều hành, thúc đẩy sáng tạo nội dung, mở rộng hợp tác chuyên môn với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Thay mặt Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng, nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí gửi lời chúc mừng nhà báo Phan Chí Hiếu. Bà nhấn mạnh: “Trong bối cảnh báo chí đang đối mặt với nhiều thay đổi và cạnh tranh khốc liệt, điều quan trọng nhất không chỉ là chuyên môn mà còn là sức mạnh của một tập thể đoàn kết, gắn bó. Tôi mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Phan Chí Hiếu sẽ cùng Ban Biên tập tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và sáng tạo; phát huy tinh thần hợp tác giữa các phòng ban để Tạp chí không chỉ lớn mạnh về nội lực mà còn là điểm tựa tin cậy cho bạn đọc và đối tác. Sự đoàn kết - chính là nền tảng để chúng ta đi xa hơn và bền vững hơn”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập, nhà báo Phan Chí Hiếu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí trong Ban thường vụ Hội; lãnh đạo các Ban thuộc Hội và các đồng chí trong Chi ủy, Ban Biên tập Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng đã tin tưởng, giao trọng trách và nhiệm vụ.

Nhà báo Phan Chí Hiếu nêu rõ, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm đạo đức trước một tờ báo giàu truyền thống, luôn đồng hành cùng bạn đọc trong suốt hành trình đáng tự hào những năm qua.

“Tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam nói riêng cũng như bạn đọc gần xa nói chung", Tân Phó Tổng Biên tập tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng nhấn mạnh.