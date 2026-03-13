Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử

(Ngày Nay) - Đến nay, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ máy phục vụ công tác bầu cử đã vận hành tự tin, chặt chẽ, thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bầu cử đạt kết quả cao nhất, đáp ứng kỳ vọng dẫn đầu cả nước mà Trung ương giao phó.

Tạo quyết tâm cao trong bảo đảm lịch trình bầu cử

Công tác bầu cử được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai với tinh thần “đi trước một bước”, khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thành phố Hà Nội đã ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, phân công tổ chức thực hiện, các quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố Hà Nội đến cấp xã theo quy định để lãnh đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử với tổng số 184 văn bản được ban hành. Đồng thời, việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện rất bài bản, khoa học và đúng quy định pháp luật. Thành phố đã nhận diện rõ các thách thức về thời gian và nhân sự để đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, tạo tiền đề vững chắc cho thành công của cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hoàn thành các nội dung công việc trước thời hạn luật định tối thiểu 2 ngày. Đến nay, các mốc thời gian quan trọng như thành lập UBBC các cấp, hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 và ấn định, công bố đơn vị bầu cử đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.

Ghi nhận tại phường Sơn Tây cho thấy, phường có 5 đơn vị bầu cử, 58 khu vực bỏ phiếu, tổng số 54.498 cử tri; với 39 người ứng cử đại biểu HĐND phường, để bầu 24 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự… đang được triển khai đúng tiến độ.

Còn tại xã Đoài Phương (địa bàn có đặc thù với số lượng cử tri là quân nhân, công nhân viên quốc phòng chiếm tỷ lệ lớn), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai sớm, bài bản. Toàn xã thành lập 5 ban bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử; 42 tổ bầu cử với 447 thành viên. Xã có 45 điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa các thôn và các đơn vị quân đội. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành trang trí khánh tiết, các điểm còn lại đang khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm hoàn thành trước thời hạn theo kế hoạch.

Khi kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá, Hà Nội đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Bộ Chính trị; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, tạo nhận thức thông suốt về những điểm mới và quyết tâm cao trong việc bảo đảm lịch trình bầu cử trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và bầu cử sớm 2 tháng so với thông lệ.

Nhiều sáng kiến, giải pháp liên quan đến chuyển đổi số

Điểm nhấn trong triển khai công tác bầu cử tại Hà Nội là việc sử dụng phần mềm VNeID, ứng dụng công nghệ thông tin trong lập và đối soát danh sách cử tri; mở rộng quy mô tiếp xúc cử tri của ứng cử viên...

Thành phố đã chủ động triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến tận cấp xã, phối hợp với các đơn vị viễn thông để cấp tài khoản và tập huấn nghiệp vụ. "Đặc biệt, việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID đã giúp việc thống kê hơn 9 triệu nhân khẩu và lập danh sách cử tri trở nên chính xác và minh bạch hơn", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Trần Thế Cương cho biết.

Trên cơ sở danh sách cử tri được lập theo hệ thống VNeID do công an cấp xã tham mưu UBND cấp xã, các địa phương đã rà soát danh sách cử tri bảo đảm không trùng, thừa, không sót cử tri - đặc biệt với cử tri đi làm ở nơi khác, cử tri lần đầu tham gia bầu cử, cử tri chưa có căn cước để niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật; gắn việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri, in thẻ cử tri với việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đến ngày 2-3-2026, việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri toàn thành phố Hà Nội là 6.086.431 cử tri.

Trong vận động bầu cử, thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách thông suốt. Các buổi tiếp xúc cử tri của lãnh đạo cấp cao được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu xã, phường cùng lúc; mỗi điểm bố trí ít nhất 200 cử tri tham dự để tăng mức độ tiếp cận với chương trình hành động của ứng cử viên. Đồng thời, thành phố cũng kéo dài thời gian tiếp xúc cử tri (tùy theo nhu cầu, đúng luật) nhằm bảo đảm các ứng cử viên có đủ thời gian trình bày chương trình hành động một cách sâu sát nhất.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy nhận định, thành phố Hà Nội có nhiều sáng kiến, giải pháp liên quan chuyển đổi số, trong đó, thành phố đã triển khai tích hợp mã QR để cử tri tra cứu danh sách và sử dụng Google Form để kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan công tác bầu cử...

"Hà Nội rất chủ động áp dụng những công nghệ mới trong triển khai bầu cử. Thông qua thực tiễn của Hà Nội, chúng tôi học hỏi được rất nhiều để hướng dẫn cho các địa phương khác", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết.

Với sự chuẩn bị rất kỹ, quyết tâm cao của thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ tin tưởng, cuộc bầu cử của thành phố "chắc chắn sẽ thành công rực rỡ; chắc chắn Hà Nội sẽ trở thành địa phương tiêu biểu trong cả nước về công tác bầu cử".