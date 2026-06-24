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Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Kết luận nêu: Xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU, ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Bắc Ninh xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực. Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định (trường hợp đầy đủ hồ sơ trình Hội nghị Trung ương 3).

PV
thành phố Bắc Ninh Bộ Chính trị trực thuộc Trung ương

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