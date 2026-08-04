Khởi công Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5

Tham dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp và đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Long.

Về phía lãnh đạo tỉnh, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh.

Về phía chủ đầu tư, có Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xuân Cầu Holdings Tô Dũng; lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được quy hoạch trên diện tích khoảng 645ha tại khu vực đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, cách đường đường tỉnh 781 khoảng 500m về phía Tây; cách Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 khoảng 3km về phía Bắc. Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng DT5.1 làm chủ đầu tư, thuộc nhóm công trình công nghiệp và năng lượng cấp I, nhóm A, với tổng công suất lắp đặt khoảng 450MW.

Sau khi đi vào vận hành, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 dự kiến cung cấp khoảng 808GWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2027, công suất lắp đặt 450MW, tổng mức đầu tư 7.774 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện sạch quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tây Ninh là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời, với điều kiện bức xạ thuận lợi. Từ năm 2018, Xuân Cầu Holdings đã đặt những bước chân đầu tiên vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại đây, thông qua cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2 và 3 với công suất 500MW lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó.

Cụm dự án được triển khai trên diện tích 720ha và hoàn thành sau khoảng 10 tháng thi công, tạo tiền đề để Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm năng lượng mặt trời của Việt Nam.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ hệ thống pin quang điện, hệ thống biến tần phân tán, trạm biến áp đến đường dây truyền tải và hạ tầng đấu nối. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa sản lượng điện và bảo đảm khả năng kết nối an toàn với hệ thống điện quốc gia.

Ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings chia sẻ: "Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), khẳng định hiện thực hóa cơ chế DPPA đã được dự thảo từ nhiều năm trước đây. Nó không chỉ hữu ích thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn mà còn góp phần tích cực thúc đẩy thị trường điện canh tranh ngày càng được hiện thực hóa".

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, Nhà máy điện năng lượng DT5 là dự án có quy mô công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững, mà còn tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng của khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng.

Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án còn có ý nghĩa thiết thực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, dịch vụ và những ngành kinh tế có liên quan, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

Công ty cổ phần năng lượng DT5.1 hỗ trợ cho Quỹ Khuyến học tỉnh và Quỹ Vì người nghèo xã Dương Minh Châu

Dịp này, Công ty cổ phần năng lượng DT5.1 trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh số tiền 500 triệu đồng, trao tặng quỹ Vì người nghèo xã Dương Minh Châu số tiền 500 triệu đồng./.