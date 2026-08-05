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Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm

Mai Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên tổ chức Lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm.
Nghi thức bấm nút công bố vận hành thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm
Nghi thức bấm nút công bố vận hành thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm

Đến dự và chỉ đạo lễ ra mắt có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đại biểu lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội của 42 xã trên địa bàn Thủ đô đăng ký triển khai thí điểm.

Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 1

Quang cảnh lễ ra mắt Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm

Tại chương trình, các đại biểu đã trực tiếp tham quan cơ sở vật chất và trải nghiệm các không gian sinh hoạt thực tế tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Lộ trình tham quan trải dài qua nhiều khu vực chức năng được bố trí khoa học như khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi dành cho trẻ em, phòng đọc sách phát triển văn hóa đọc, các sân thi đấu thể thao ngoài trời và đặc biệt là Phòng chuyển đổi số cộng đồng, nơi hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao nỗ lực của xã Phú Xuyên và thôn Vạn Điểm trong việc chủ động hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì công trình vận hành hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt để thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cam kết cụ thể hóa thành các chương trình hành động chi tiết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn ban quản lý các thôn rà soát điều kiện thực tế, khẩn trương học tập kinh nghiệm từ mô hình điểm Vạn Điểm để từng bước nhân rộng trên toàn địa bàn xã.

Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 3
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cam kết sẽ cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thành phố thành các nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp cụ thể

Mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm được đầu tư và định hướng phát triển theo mô hình đa chức năng. Công trình không chỉ đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt chính trị, cuộc họp chi bộ hay đoàn thể, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, thể thao phục vụ mọi lứa tuổi.

Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 4

Với hội trường rộng 300 chỗ ngồi cùng sân vận động khang trang, nơi đây hiện duy trì trên 10 loại hình câu lạc bộ như dân vũ, Zumba, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng đá với hơn 500 hội viên tham gia sinh hoạt nếp nếp hằng ngày.

Đáng chú ý, công tác quản lý và vận hành tại đây ghi nhận dấu ấn lớn từ sự đồng thuận của nhân dân và công tác xã hội hóa. Trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, địa phương đã huy động được hơn 1 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa thông qua việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, các giải bóng đá phong trào truyền thống, cùng việc hợp tác khai thác các dịch vụ tiện ích, điểm bán hàng tạp hóa và khu vui chơi quanh khuôn viên.

Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 5
Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 6
Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 7
Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 8
Hà Nội ra mắt mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm ảnh 9

Một số hoạt động văn hóa, thể thao tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

Bên cạnh đó, Nhà văn hóa thôn Vạn Điểm còn gắn kết chặt chẽ hoạt động cộng đồng với việc bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề mộc cao cấp truyền thống. Nơi đây từng bước trở thành "điểm dừng chân văn hóa" hấp dẫn trong tuyến du lịch làng nghề, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, giới thiệu hình ảnh quê hương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc chính thức ra mắt mô hình điểm thôn Vạn Điểm tạo tiền đề quan trọng để các xã trên địa bàn thành phố tham quan, học tập và triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Mai Phương
Hà Nội Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm Vạn Điểm Phú Xuyên nhà văn hóa

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