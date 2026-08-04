10 công trình chống ngập khẩn cấp nâng cao năng lực thoát nước trên địa bàn Thủ đô

(Ngày Nay) - Qua các đợt mưa lớn từ đầu mùa mưa năm 2026, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian ngập, giảm độ sâu ngập và bảo vệ nhiều khu vực từng là "điểm nóng".

Sáng 4/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác bảo đảm thoát nước chống úng ngập trên địa bàn và tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước.

Nhiều "điểm đen" không còn ngập úng

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai 10 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn Thành phố. Đến ngày 3/8, Hà Nội đã cơ bản đưa vào vận hành các hạng mục chính của 10 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn. Trong đó có 5 hồ điều hòa và 5 dự án hệ thống thoát nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố vẫn còn một số điểm ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, ảnh hưởng của các dự án đang thi công hoặc địa hình trũng thấp. UBND Thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, hoàn thiện các công trình, đồng thời tăng cường vận hành hệ thống, duy tu, nạo vét và tổ chức ứng trực 100% lực lượng trong mùa mưa bão.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão năm 2025, Hà Nội ghi nhận 220 điểm úng ngập, trong đó có 160 điểm thuộc 35 phường. Các dự án khẩn cấp tác động trực tiếp đến khoảng 120 điểm ngập và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều khu vực trước đây thường xuyên ngập sâu, kéo dài như Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Võ Chí Công, Mỹ Đình... nay cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn; thời gian ngập, độ sâu ngập và phạm vi ngập đều giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, người dân kỳ vọng nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của Thành phố là điều dễ hiểu, nhưng trên thực tế các dự án khẩn cấp mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Hệ thống thoát nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, trong khi yêu cầu thực tế đã thay đổi do tốc độ đô thị hóa và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, giải pháp căn cơ vẫn là đẩy nhanh các công trình đầu mối theo quy hoạch, đặc biệt là cụm công trình Liên Mạc với trạm bơm công suất 170m3/giây - một trong những cửa xả chiến lược của hệ thống thoát nước Hà Nội. Thành phố đã báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố và đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án này. Vì mỗi công trình trạm bơm, hồ điều hòa hay tuyến tiêu thoát nước được hoàn thành sẽ góp phần giảm thêm các điểm ngập, từng bước nâng cao năng lực chống ngập cho Thủ đô.

Năng lực tiêu thoát nước đã được cải thiện rõ rệt

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, 10 công trình chống ngập khẩn cấp hoàn thành đã nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, chống ngập phải được tổ chức theo lưu vực, không xử lý cục bộ từng điểm. Thành phố cần điều hành đồng bộ toàn hệ thống, hoàn thiện quy hoạch cao độ nền, xác định rõ trách nhiệm quản lý từ hệ thống trục chính đến ngõ, xóm. Trong mùa mưa bão, đơn vị liên quan cần xây dựng kịch bản ứng phó để siết chặt công tác vận hành, duy tu hệ thống, tăng cường phương tiện bơm cơ động.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chống úng ngập là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Thành phố đã dành nguồn lực đầu tư rất lớn cho lĩnh vực này và triển khai nhiều công trình với tiến độ khẩn trương. Chỉ trong khoảng 6 tháng, hàng loạt dự án chống ngập đã được triển khai, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước của Thủ đô.

Theo ông Vũ Đại Thắng, qua các đợt mưa lớn từ đầu mùa mưa năm 2026, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian ngập, giảm độ sâu ngập và bảo vệ nhiều khu vực từng là "điểm nóng" về úng ngập.

Tuy nhiên, tình trạng ngập cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số nơi, kể cả tại khu vực nội đô, cho thấy hệ thống thoát nước vẫn chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa, triển khai các dự án xây dựng và diễn biến thời tiết cực đoan cũng làm phát sinh thêm nhiều điểm ngập mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập. Trong đó, chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, trạm bơm lưu động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra mưa lớn, không chờ đến khi có chỉ đạo mới triển khai.

Nhấn mạnh kỳ vọng rất lớn của người dân đối với các dự án chống ngập, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa được truyền thông, giải thích đầy đủ. Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực nào đã được khắc phục, khu vực nào còn tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành toàn bộ các công trình đang triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước trọng điểm đã được bố trí vốn và hoàn tất các thủ tục đầu tư. Đối với những dự án không còn vướng mắc về mặt bằng, các chủ đầu tư phải tập trung thi công, không để chậm tiến độ.

“Các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận hành hệ thống thoát nước và phòng, chống úng ngập, phấn đấu giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa năm 2026”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu.