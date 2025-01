Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào nâng tầm quan hệ hợp tác

(Ngày Nay) - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, đã đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Trong năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa hai nước. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Bộ, lực lượng Công an Việt Nam - Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Hai bên đã phối hợp tổ chức và triển khai hiệu quả kết quả Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIV với nhiều nội dung quan trọng, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước.

Cùng với đó, hai bên đã triển khai có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, công tác tương trợ tư pháp về hình sự; phối hợp tổ chức thành công “Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”. Ngoài ra, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến… cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như giữ gìn, vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã ký kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ.

Theo đó, hai bên nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa chương trình hợp tác năm 2025 nhằm nâng tầm quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào theo đúng nhận thức chung đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước thống nhất nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Chủ tịch nước) tới Lào, hồi tháng 7/2024.

Theo đó, hai bên tăng cường trụ cột hợp tác an ninh, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho nhau, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, cùng đối phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng Công an hai nước cần duy trì cơ chế trao đổi thông tin, tình hình ở các cấp độ khác nhau. Đồng thời tiếp tục trao đổi về âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng chống phá an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hai nước.

Hai bên hợp tác chặt chẽ trong bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia của cơ quan đặc biệt nước ngoài; âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”; phối hợp xác minh các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam - Lào. Hai bên phối hợp bảo đảm an ninh các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, làm việc và học tập tại nước kia.

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả nội dung Hiệp định giữa hai nước về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán...

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 11-13/1, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm Trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị tổng kết công tác triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024, ký kết kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Công an hai nước.