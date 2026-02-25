Bộ Công Thương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1081/BCT-KHTC về việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7/2/2026 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 9/1/2026 của Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 và Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Tập trung hoàn thiện thể chế

Yêu cầu các đơn vị quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, các nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 8/1/2026.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026, đặc biệt là các hồ sơ trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng chậm ban hành hoặc "khoảng trống" pháp lý.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, đề án quá hạn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu

Cục Điện lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030, không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đôn đốc triển khai các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng, chương trình bình ổn giá, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là dịp trước, trong và sau Tết. Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát giá cả, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng 13% đến 15%.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại, các đơn vị tăng cường theo dõi, tháo gỡ vướng mắc tại cửa khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với bảo đảm an ninh, an toàn mạng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung” phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh trong ngành Công Thương, phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phát thải các-bon thấp; thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Vụ Kế hoạch tài chính và Quản lý doanh nghiệp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng giao; tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, quản lý tài sản công.

Văn phòng Bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2026.