Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia

(Ngày Nay) -Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GD&ĐT) đã và đang chính thức công nhận các chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia, theo các Thông tư hiện hành liên quan đến tuyển sinh, đào tạo sau đại học, miễn thi và tốt nghiệp ở nhiều cấp học quan trọng.

Theo các quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận và áp dụng trong những trường hợp sau:

Miễn thi môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 24/4/2026, tiếp tục công nhận các chứng chỉ Cambridge English sau để miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: B1 Preliminary; B1 Linguaskill

Công nhận trong đào tạo Thạc sĩ

Theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho cả yêu cầu đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ, cụ thể: Yêu cầu đầu vào: B1 Preliminary hoặc Linguaskill (từ 140–159 điểm); Yêu cầu đầu ra (tốt nghiệp): B2 First hoặc Linguaskill (từ 160–179 điểm)

Công nhận trong đào tạo Tiến sĩ

Theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo Tiến sĩ bao gồm: B2 First (từ 160 điểm trở lên); Linguaskill (từ 160 điểm trở lên)

“Sự công nhận của Bộ GD&ĐT đối với các Chứng chỉ Cambridge English giúp giảm bớt áp lực thi cử cho học viên, đồng thời là cơ sở xác thực năng lực ngôn ngữ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, các quy định này cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng tiêu chí tuyển sinh, giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ minh bạch, thống nhất, phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT cũng như thông lệ quốc tế”, bà Lê Thị Lệ Huyền, Giám Đốc Quốc Gia Cambridge University Press & Assessment tại Việt Nam, chia sẻ.

Các chứng chỉ Cambridge English hiện đang được công nhận bởi hơn 28.000 trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan chính phủ hàng đầu trên toàn cầu. Những bài thi được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu khoa học của Cambridge English là dấu ấn của sự xuất sắc, được sử dụng rộng rãi cho các mục đích tuyển sinh đại học, hồ sơ thị thực và nhập cư, đăng ký học bổng cũng như thăng tiến nghề nghiệp trong các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đa quốc gia.

Cambridge English cung cấp một lộ trình chứng chỉ rõ ràng, được thiết kế bám sát các bậc của CEFR: A2 Key (Trình độ A2); B1 Preliminary (Trình độ B1); B2 First (Trình độ B2); C1 Advanced (Trình độ C1); C2 Proficiency (Trình độ C2)

Các bài thi Cambridge English được triển khai thông qua mạng lưới gồm hơn 2.800 trung tâm khảo thí được ủy quyền trên toàn thế giới, hơn 50.000 trường học cùng hàng chục nghìn giám khảo, giáo viên và chuyên gia giáo dục được đào tạo bài bản. Mạng lưới rộng khắp này giúp người học tại Việt Nam có thể tiếp cận những kỳ thi chuẩn hóa, chất lượng cao, được tổ chức nhất quán trên phạm vi toàn cầu.