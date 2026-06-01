Đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Ngày Nay) - Trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cùng với công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an xã Bình Xuyên đã tham gia tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực điểm thi và tuyến giao thông trọng điểm.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ và 12 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực điểm thi và các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Trong ngày thi đầu tiên, toàn xã có 577 thí sinh tham gia dự thi. Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực bên trong và xung quanh điểm thi; phối hợp với nhà trường, các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, Công an xã tập trung điều tiết, phân luồng giao thông tại các khu vực tập trung đông người, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về trật tự công cộng, không gây tiếng ồn, không tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng làm nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tình hình an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, không có thí sinh đến muộn do nguyên nhân giao thông.

Trong các ngày thi tiếp theo, Công an xã Bình Xuyên sẽ tiếp tục duy trì quân số, thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần để Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.