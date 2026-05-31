Thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Toán

(Ngày Nay) - Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán, môn thi thứ 3, theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, 2026 là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước.

Về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi đảm bảo nguyên tắc vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Sau ngày thi đầu tiên, lãnh đạo các điểm thi trên địa bàn thành phố đều tăng cường nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đặc biệt là các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi trước môn thi Toán. Điều này được thực hiện bởi trong ngày đầu tiên của kỳ thi có hai thí sinh vẫn vi phạm quy chế do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị 224 trưởng điểm thi tiếp tục quán triệt tới cán bộ coi thi việc thực hiện nghiêm túc quy chế. Trước giờ làm bài, cán bộ coi thi cần tăng cường nhắc nhở, yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ tư trang, không mang điện thoại hoặc các vật dụng bị cấm vào phòng thi.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Trong khi đó, các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc các thiết bị chứa thông tin phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nếu thí sinh mang theo điện thoại hoặc vật dụng trái phép vào phòng thi, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn bị xử lý theo quy chế. Hình thức xử lý là đình chỉ thi, bị điểm 0 bài thi đó và mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh siết chặt quy chế, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi tiếp tục duy trì các phương án hỗ trợ thí sinh trong bối cảnh thời tiết có thể diễn biến bất thường. Thành phố Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, rà soát hệ thống điện, quạt mát, ánh sáng, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định.

Các lực lượng điện lực, y tế, công an và chính quyền địa phương được bố trí ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Nhiều điểm thi cũng bố trí khu vực chờ cho phụ huynh nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.