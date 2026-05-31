Thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Toán

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán, môn thi thứ 3, theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội.
Thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Toán

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, 2026 là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước.

Về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi đảm bảo nguyên tắc vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Sau ngày thi đầu tiên, lãnh đạo các điểm thi trên địa bàn thành phố đều tăng cường nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đặc biệt là các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi trước môn thi Toán. Điều này được thực hiện bởi trong ngày đầu tiên của kỳ thi có hai thí sinh vẫn vi phạm quy chế do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị 224 trưởng điểm thi tiếp tục quán triệt tới cán bộ coi thi việc thực hiện nghiêm túc quy chế. Trước giờ làm bài, cán bộ coi thi cần tăng cường nhắc nhở, yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ tư trang, không mang điện thoại hoặc các vật dụng bị cấm vào phòng thi.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Trong khi đó, các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc các thiết bị chứa thông tin phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nếu thí sinh mang theo điện thoại hoặc vật dụng trái phép vào phòng thi, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn bị xử lý theo quy chế. Hình thức xử lý là đình chỉ thi, bị điểm 0 bài thi đó và mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh siết chặt quy chế, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi tiếp tục duy trì các phương án hỗ trợ thí sinh trong bối cảnh thời tiết có thể diễn biến bất thường. Thành phố Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, rà soát hệ thống điện, quạt mát, ánh sáng, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định.

Các lực lượng điện lực, y tế, công an và chính quyền địa phương được bố trí ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Nhiều điểm thi cũng bố trí khu vực chờ cho phụ huynh nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

PV
Thi Toán Kỳ thi vào 10

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Việt Trung, Đảng ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy trao thư cảm ơn cho các hộ gia đình đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng
Khơi thông “điểm nghẽn” an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Khánh thành Đài tưởng niệm những người 'lính thợ' Đông Dương tại Pháp
Khánh thành Đài tưởng niệm những người 'lính thợ' Đông Dương tại Pháp
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, Cộng đồng đô thị Bergerac phối hợp với chính quyền tỉnh Dordogne và vùng Nouvelle-Aquitaine ở Tây Nam nước Pháp đã tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương từng làm việc tại Nhà máy thuốc súng Bergerac trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tiếp nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay
Hãn quốc Kim Trướng – Di sản văn minh thảo nguyên của nhân loại
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
Giá bất động sản ở Monaco luôn thuộc nhóm đắt nhất thế giới nhờ vị thế kề biển, tựa núi.
Sự thật về những bất động sản đắt giá bậc nhất hành tinh
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
Khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế tại bán đảo Thủ Thiêm. Ảnh: Hồng Đạt
Việt Nam-Singapore và “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
(Ngày Nay) - Ủy ban Châu Âu (EC) đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ Euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.