Đề Toán vòng 1 Chuyên KHTN 2026: Phân loại mạnh ở bất đẳng thức và tổ hợp

(Ngày Nay) - Sau khi kết thúc bài thi Toán vòng 1 vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026, nhiều giảng viên luyện thi chuyên Toán nhận định đề năm nay giữ cấu trúc quen thuộc nhưng có một số câu hỏi khó bất thường, đặc biệt ở phần bất đẳng thức và tổ hợp.

Theo nhận định của nhóm giảng viên luyện thi chuyên Toán gồm TS. Bùi Việt Hà và ThS. Mai Thanh Vân, đề thi năm nay giữ cấu trúc quen thuộc nhưng có nhiều câu hỏi mang tính phân loại rất mạnh.

Lời giải do nhóm giảng viên cung cấp:

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thu hút gần 4.000 thí sinh đăng ký dự thi để cạnh tranh 545 chỉ tiêu. Toán vòng 1 là bài thi bắt buộc dành cho tất cả thí sinh, đóng vai trò tạo lợi thế trước khi bước vào môn chuyên.

Đề giữ cấu trúc quen thuộc, nhưng xuất hiện nhiều câu phân loại mạnh

Theo nhóm giảng viên, đề thi năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc của Chuyên KHTN trong nhiều năm gần đây, gồm 4 câu lớn: phương trình - hệ phương trình, số học và cực trị đại số, hình học phẳng, tổ hợp - đếm.

Tuy nhiên, độ khó của đề được đánh giá khá cao, đặc biệt ở các câu hỏi mang tính phân loại mạnh.

Câu phương trình đóng vai trò “gỡ điểm”

Ở câu 1, đề thi tập trung vào phương trình và hệ phương trình. Theo nhận định của nhóm giảng viên, đây là phần giúp học sinh tiếp cận mức điểm tối thiểu, đồng thời kiểm tra khả năng nhìn cấu trúc và đặt ẩn phụ.

Đề không quá nặng về kỹ thuật biến đổi, nhưng yêu cầu thí sinh phải có sự linh hoạt trong tư duy. Những học sinh học theo hướng ghi nhớ máy móc hoặc phụ thuộc quá nhiều vào “mẹo giải” có thể gặp khó khi xử lý bài toán.

Câu bất đẳng thức được đánh giá rất khó

Câu 2 gồm phần số học và cực trị đại số được đánh giá là phần hay và có tính phân loại cao của đề thi năm nay.

Ở ý đầu tiên, dạng toán nghiệm nguyên được nhận xét là tương đối quen thuộc với học sinh ôn chuyên KHTN. Bài toán thiên về biến đổi tổng – tích và sử dụng tư duy số học cổ điển.

Tuy nhiên, ý thứ hai của câu 2 lại được đánh giá là “khá lạ” so với các năm trước. “Học sinh gần như không thể sử dụng các hướng bất đẳng thức quen thuộc thường xuất hiện trong đề thi những năm gần đây”, nhóm giảng viên nhận định.

Theo đánh giá, đây có thể là một trong những câu khó nhất của đề thi năm nay. Ngay cả việc hình thành ý tưởng giải trong phòng thi cũng được cho là không dễ đối với phần lớn thí sinh.

Hình học có câu khó bất thường

Ở câu 3, đề thi tiếp tục khai thác dạng hình học quen thuộc của Chuyên KHTN.

Hai ý đầu được nhận xét không quá khó nếu học sinh nắm chắc kiến thức về tam giác đồng dạng và các tính chất hình học cơ bản ở chương trình THCS.

Tuy nhiên, ý cuối của bài hình được đánh giá có độ khó cao hơn hẳn. Theo nhóm giảng viên, đây là dạng câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy hình học sâu, quan sát tốt và khó có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn tại phòng thi.

Tổ hợp tiếp tục là “câu lấy điểm 10”

Ở câu 4, phần tổ hợp – đếm tiếp tục được xem là câu hỏi dành cho nhóm thí sinh cạnh tranh điểm số rất cao.

Theo nhận định của nhóm giảng viên, đây vẫn là dạng “câu lấy điểm 10” quen thuộc của Chuyên KHTN và đề năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Điểm 5–7 có thể xuất hiện nhiều

Nhìn chung, nhóm giảng viên đánh giá đề Toán vòng 1 năm nay có độ phân loại mạnh ở ba phần: bất đẳng thức, hình học và tổ hợp.

Trong đó, câu bất đẳng thức ở câu 2, ý cuối bài hình và câu tổ hợp đều được xem là những phần khó nhất của đề thi.

Theo dự đoán ban đầu, phổ điểm năm nay có thể tập trung chủ yếu ở mức 5–7 điểm. Trong khi đó, số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên được cho là sẽ không nhiều.